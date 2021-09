Da sich die Farbtemperatur nun anpassen lässt, ist der Paperwhite nicht mehr notwendigerweise auch wirklich papierweiß. Foto: Amazon

Während die Smartphone-Hersteller üblicherweise im Jahrestakt mit neuen Modellen aufwarten können, geht es in der Welt der E-Book-Reader deutlich gemächlicher zu. So entstammt etwa Amazons beliebtestes Gerät in dieser Kategorie bereits dem Jahr 2018, ist also gut drei Jahre alt. Höchste Zeit also für eine Überarbeitung, hat sich offenbar auch der Online-Händler gedacht und liefert diese nun.

Größer und kleiner

Der neuen Kindle Paperwhite (2021) unterscheidet sich von seinem Vorgänger vor allem durch ein Merkmal: einen größeren Bildschirm. 6,8 Zoll umfasst dieser nun. Zum Vergleich: Beim Vorgängermodell waren es noch 6 Zoll. Im Gegenzug wurde der Rahmen rund um das E-Ink-Display auf 10,2 Millimeter reduziert, der Bildschirm ist übrigens auch heller – wenn auch nur leicht um zehn Prozent. Des Weiteren kann die Farbtemperatur manuell angepasst werden. Der lokale Speicherplatz ist mit 8 GB angegeben, zum Laden wird erstmals ein USB-C-Anschluss geboten.

Der neue Kindle Paperwhite. Foto: Amazon

Signature Edition

Neben diesem Basismodell gibt es nun aber auch eine Signature Edition. Diese bietet zusätzlich einen Lichtsensor, der die Helligkeit automatisch an die Umgebung anpasst. Zudem gibt es bei dieser Ausführung 32 GB Speicherplatz und – ein weiteres Novum für einen Kindle Paperwhite – drahtloses Laden nach dem verbreiteten Qi-Standard. Beide Modelle sind nach IPX8 vor dem Eindringen von Wasser geschützt, die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu zehn Wochen an.

In naher Zukunft soll es zudem möglich sein, die Kindle-Paperwhite-Modelle mittels der zugehörigen App für Android und iOS einzurichten. Beide sollen sie jene neue Kindle-Oberfläche verwenden, die Amazon erst vor wenigen Tagen vorgestellt hat.

Verfügbarkeit

Der neue Kindle Paperwhite kostet 129,99 Euro und ist ab dem 27. Oktober erhältlich. Die Signature Edition schlägt dann mit 189,99 Euro zu Buche und folgt am 10. November. Vorbestellt können aber bereits beide werden. Zudem gibt es aber erstmals auch eine Kids-Edition, die um 149,99 Euro mit einer kinderfreundlichen Hülle sowie einem Jahr Amazon Kids+, das Zugriff auf tausende populäre Kinderbücher bietet, und einer Zwei-Jahre-sorglos-Garantie ausgestattet ist. (apo, 21.09.2021)