London – Die britische BBC hat erstmals einen Moderator mit Down-Syndrom engagiert: Der 20-jährige Schauspieler George Webster wird Sendungen für den Kanal "CBeebies", der sich an Vorschulkinder wendet, präsentieren. Webster, ein Botschafter des Hilfsvereins Mancap, war zuvor in einem BBC-Video aufgetreten, in dem er mit den Mythen über das Down-Syndrom aufräumte.

In einem Video anlässlich seines neuen Engagements erklärte Webster, er sei stolz und aufgeregt und freue sich darauf in seiner neuen Rolle zu kochen und zu tanzen. Das BBC-Engagement von Webster hat zu einer Flut von positiven Reaktionen in den sozialen Medien gesorgt. Twitter-Nutzen betonten, wie wichtig es sei, Diversität in TV-Kanälen zu sehen, die sich an künftige Generationen richten. Webster wurde auch als "brillantes Rollenmodell" bezeichnet, berichtete der "Guardian". (red, 21.9.2021)