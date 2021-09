Joe Biden hielt seine erste Rede als US-Präsident vor der UN-Generalversammlung. Foto: Eduardo Munoz/Pool Photo via AP

New York – Joe Biden hat bei seiner ersten Rede als US-Präsident bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung von einem "entscheidenden Jahrzehnt" für die ganze Welt gesprochen. Er betonte die Notwendigkeit zur globalen Kooperation, etwa beim Kampf gegen den Klimawandel und die Corona-Pandemie.

Dazu seien die USA auch bereit, multilaterale Organisationen zu stärken, das Militär werde seine Regierung immer nur als letztes Mittel einsetzen. Man könne nicht alle Probleme mit den Waffen der USA lösen, fuhr Biden fort. "Bomben und Gewehrkugeln könnten nicht Covid-19 oder dessen zukünftige Varianten bekämpfen", so der US-Präsident. Er kündigte an, die USA würden mit einer Verdoppelung der Hilfsgelder ärmeren Staaten bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen.



China nicht explizit genannt

"Wir wollen keinen neuen kalten Krieg", sagte Biden mit Blick auf China und das neue Militärbündnis im Indopazifik. Der US-Präsident erwähnte China dabei nicht explizit, stellte aber klar, dass die USA bereit für harten Wettbewerb seien, für Partner und Verbündete eintreten und Versuche stärkerer Staaten, über schwächere zu bestimmen, ablehnen würden.



Die USA würden daran festhalten, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln dürfe. Biden drückte dazu seine Hoffnung aus, dass die Versuche zur Rettung des Atomdeals Früchte tragen würden. Auch im Koreakonflikt wolle er auf Diplomatie setzen – das Ziel sei aber klar: "die völlige Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel".



Weitere Statements

Am heutigen Eröffnungstag der Generalversammlung werden unter anderem noch Statements der Staatschefs Chinas, der Türkei und des Iran erwartet.

Die UN-Generalversammlung im Livestream. United Nations

Zum Auftakt der Generaldebatte hatte UN-Generalsekretär António Guterres die internationale Gemeinschaft zu mehr gemeinsamem Engagement beim Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel aufgefordert. "Ich bin hier, um Alarm zu schlagen: Die Welt muss aufwachen", sagte Guterres. "Wir stehen am Rande des Abgrunds und bewegen uns in die falsche Richtung. Unsere Welt war noch nie in größerer Gefahr und noch nie gespaltener. Wir stehen vor der größten Kaskade von Krisen unserer Lebenszeit."

Die ungleiche Verteilung von Impfstoff gegen Covid beispielsweise bezeichnete Guterres als "Obszönität". "Eine Mehrheit der reicheren Welt ist geimpft. Aber mehr als 90 Prozent der Afrikaner warten immer noch auf ihre erste Dosis. Das ist eine moralische Anklage des Zustands unserer Welt", sagte Guterres. "Wir haben den Wissenschaftstest bestanden. Aber in Ethik sind wir durchgefallen."

Sackgasse der Zerstörung

Die Welt stehe angesichts von Krisen wie der Pandemie und dem Klimawandel nicht genügend zusammen, beklagte der UN-Chef. "Anstelle von Demut angesichts dieser epischen Herausforderungen sehen wir Anmaßung. Anstelle des Wegs der Solidarität sind wir in einer Sackgasse der Zerstörung." Trotzdem habe er noch Hoffnung, sagte Guterres weiter. "Die Probleme, die wir geschaffen haben, sind Probleme, die wir lösen können. Die Menschheit hat gezeigt, dass wir große Dinge erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten."

Nachdem die Generaldebatte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich mit im Voraus aufgezeichneten Videoreden abgelaufen war, sind heuer viele Staats- und Regierungschefs wieder nach New York gereist, wenn auch mit deutlich kleineren Delegationen. Österreich ist mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) vertreten. (maa, APA, 21.9.2021)