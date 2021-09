Der US-Präsident wird bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York wohl den globalen Führungsanspruch der USA unterstreichen

Joe Biden hält seine erste Rede als US-Präsident vor der UN-Generalversammlung. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

New York – Joe Biden hält am Dienstagnachmittag seine erste Rede als US-Präsident bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Diplomaten schätzen, der Demokrat werde den globalen Führungsanspruch der USA unterstreichen, anders als sein Vorgänger Donald Trump aber auch die Hand zu grenzüberschreitender Kooperation reichen. Genauer eingehen wird er wohl unter anderem auf die Themen Corona-Pandemie, Klimakrise und Afghanistan.

Die UN-Generalversammlung im Livestream. United Nations

Biden ist als zweiter Redner bei der Uno-Generalversammlung angekündigt, erster Redner nach der Eröffnung durch UN-Generalsekretär António Guterres ist Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Am Eröffnungstag werden unter anderem noch Statements der Staatschefs Chinas, der Türkei und des Iran erwartet. Nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr findet die Veranstaltung diesmal zumindest zum Teil wieder mit physischer Präsenz von Staats-und Regierungschefs statt. (red, 21.9.2021)