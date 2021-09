In Traiskirchen im Bezirk Baden in Niederösterreich ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Laut Informationen von orf.at soll das ehemalige Semperit-Werk in Brand geraten sein, das nun als Gewerbepark genutzt wird. Es entstand eine große Rauchsäule.

Sprecher Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando Baden sagte dem ORF, dass die Gefahr bestehe, dass sich Teile der Decke des Gebäudes lösen. Deshalb bekämpfe man das Feuer derzeit hauptsächlich von außen. Zusätzlich soll im Innenbereich ein Atemschutztrupp vorsichtig zum Brandherd vordringen. Insgesamt sollen zehn Feuerwehren im Einsatz sein. (red, 21.9.2021)