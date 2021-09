Der Liveticker zur deutschen Bundestagswahl am 26.9.

Weiterlesen

Die aktuelle Hochrechnung zur deutschen Bundestagswahl

Erst- und Zweitstimmen

Bei der Bundestagswahl können zwei Stimmen abgegeben werden: Mit der Erststimme wird über das Direktmandat des jeweiligen Wahlkreises entschieden. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Erststimmen zieht jedenfalls in den Bundestag ein.