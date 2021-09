Dynamisches Kopf-Tracking soll Musik natürlicher klingen lassen. Musik aus der App kann nun auch in die Foto-Memories integriert werden

Dynamisches Kopf-Tracking soll vor allem beim Betrachten von Filmen nützlich sein. Foto: Apple

Im Mai hat Apple mit "Lossless Audio" und "Spatial Audio" zwei neue Features für die eigene Musik-App vorgestellt. Während sich ersteres an extrem audiophile Menschen richtet und Musik in einer Qualität bietet, deren Unterschied zu herkömmlichen Tracks kaum hörbar ist, soll 3D-Audio den Massenmarkt erobern. Gemeint ist damit, dass Songs deutlich mehr Volumen bekommen als in herkömmlichem Stereosound. Die Begriffe "3D-Audio" und "Spatial Audio" werden dabei als Synonyme verwendet.

Unter anderem hieß es dazu kürzlich, dass der Katalog der klassischen Musik zunehmend auf Spatial Audio umgestellt wird. Mittlerweile nutzen laut Apple über 40 Millionen Abonnenten 3D-Audio, 40 Prozent der globalen Top-100-Songs sind in dem Format verfügbar, und rund ein Viertel aller großen Musikreleases der jüngsten Zeit bietet die Tracks auch in diesem Format an. Dabei handelt es sich um Newcomer ebenso wie um Remakes bereits bestehender Werke.

Dynamisches Kopf-Tracking

Mit dem nun verfügbaren iOS 15 führt Apple eine Funktion ein, die sich "dynamisches Head-Tracking" nennt. Das dahinterliegende First-World-Problem ist die Tatsache, dass sich der Ton mitbewegt, wenn man beim Betrachten eines Films Kopfhörer trägt und den Kopf schwenkt. Das ist unnatürlich – und mit dem Kopf-Tracking soll dieses Problem gelöst werden. So kommt der Ton nun trotzdem noch aus Richtung des Bildschirms, auch wenn der Zuseher den Kopf dreht. Ähnliches gilt für Musik: Hier werden Bewegungen und Erschütterungen – etwa beim Joggen – ausgeglichen, um ein natürlicheres Gefühl von Raumklang zu vermitteln.

Diese Funktion ist nicht nur für Tracks in Spatial Audio, sondern auch für herkömmliche Stereo-Tracks verfügbar. Bedingung ist, dass man iOS 15 installiert hat und entweder über Airpods Pro oder Airpods Max verfügt. Beim Nutzen dieser Kopfhörer wird die Funktion automatisch aktiviert, im Control-Center kann die Funktion auf Wunsch deaktiviert werden.

Weitere Musikfunktionen in iOS 15

Ein weiteres neues Feature ist das Verknüpfen der Musik-App mit den Memories aus der Bilder-App. Hier hat Apple spezielle Songs lizenziert, die zur musikalischen Untermalung der Clips genutzt werden können. Ein nettes Gimmick: Wird ein Filter auf die Memories angewandt, so schlägt die App einen dazu passenden Song vor. So gab es im STANDARD-Kurztest etwa zuerst Ambience-Musik, bei Auswahl eines Schwarz-Weiß-Filters wurde auf Country umgestellt.

Zudem gibt es die "Shared with you"-Funktion, die das Teilen von Musikstücken über diverse Apple-Produkte hinweg ermöglicht. Innerhalb der Apple-Musik-App ist von Freunden geteilte Musik im "Jetzt hören"-Tab gesammelt, dort können auch Lieblingslieder gepinnt werden.

Nicht zu verwechseln ist dies mit den "Share Plays", bei denen Musik in Gruppen gemeinsam gehört werden kann. Dieses Feature wird erst im späteren Verlauf des Jahres ausgerollt. (stm, 21.9.2021)