ÖFB-Teamspieler trifft per Elfer zur 2:1-Führung gegen Genoa, die Partie endet aber Remis

Marko Arnautovic lässt sich feiern, Bologna kann die Führung aber nicht über die Zeit bringen. Foto: Imago/Nucci

Bologna – Marko Arnautovic hat am Dienstag sein drittes Saisontor für Bologna erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler verwertete im Heimspiel gegen Genoa in der 85. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1, die Gäste sorgten in der 89. Minute durch einen Strafstoß von Domenico Criscito noch für den Ausgleich.

Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic sah in der 93. Minute die Rote Karte. Erst am Samstag war Bologna bei Inter Mailand in ein 1:6-Debakel geschlittert. (APA, 21.9.2021)