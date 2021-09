G20 beraten über Lage in Afghanistan. Taliban wollen am UN-Gipfel teilnehmen. Österreichs Delegation trifft UN-Generalsekretär. Biden will Impfstoffgerechtigkeit

UN-Generalsekretär António Guterres eröffnete am Dienstag die UN-Vollversammlung. Foto: imago images/Xinhua/Wang Ying

New York – Die UN-Vollversammlung in New York geht am Mittwoch in ihren zweiten Tag. Im Fokus stehen dabei die Lage in Afghanistan und die Corona-Pandemie. Die Außenminister der G20 beraten am Mittwoch am Rande der UN-Generaldebatte in einer Videokonferenz über Afghanistan.

Es soll vor allem darum gehen, wie man künftig mit den radikalislamistischen Taliban umgeht, die kurz nach dem Ende des Nato-Militäreinsatzes die Macht zurückerobert haben. In der G20 sind die größten Wirtschaftsmächte der Welt vereint. Zu der Gruppe gehören auch China und Russland, die – anders als alle westlichen Staaten – ihre Botschaften in Kabul nach der Machtübernahme der Taliban nicht geschlossen haben.

Taliban bitten um Redezeit

Die Taliban kündigten zuletzt an, Afghanistan auch offiziell auf der UN-Bühne vertreten zu wollen. In einem Brief des "Islamischen Emirats von Afghanistan" an UN-Generalsekretär António Guterres erbittet Taliban-Außenminister Amir Chan Motaki das Recht, bei der laufenden 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung zu sprechen. In dem Brief argumentieren die Taliban mit den faktischen Machtverhältnissen.

Deutschland, die USA und andere Länder sehen die Taliban nach dem Kollaps der afghanischen Armee und der Flucht von Präsident Mohammad Ashraf Ghani als Ansprechpartner und Machthaber. Sie erkennen sie aber nicht als legitime Regierung an. Aus dem Brief des Taliban-Außenministeriums geht den Vereinten Nationen zufolge außerdem hervor, dass die Taliban den bisherigen afghanischen UN-Botschafter Ghulam Isaczai durch ihren eigenen Sprecher Suhail Schahin ersetzen wollen. Für die Taliban wäre eine eigene Repräsentation bei den Vereinten Nationen nicht nur ein großer Schritt in Richtung internationaler Anerkennung, sondern könnte auch den Zugang zu internationalen Hilfsleistungen für das Land ebnen. Ob Taliban-Außenminister Motaki aber tatsächlich noch in den nächsten Tagen vor der Vollversammlung auftritt, ist fraglich.

Österreichs Delegation trifft UN-Generalsekretär

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal", dass die humanitäre Hilfe, "insbesondere für Frauen und Mädchen", langfristig erfolgen müsse. "Die Taliban sind eine Organisation, die ich zutiefst ablehne." Am Dienstagnachmittag gab es in der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen einen "Round-Table" zu Afghanistan. Am Mittwoch trifft Kurz gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit UN-Generalsekretär Guterres zusammen. Dabei sollen "aktuelle Fragen" erörtert werden.

ORF

Van der Bellen sagte am Dienstagabend in der "ZiB2", dass die Hilfe für Afghanistan nicht nur eine humanitäre Angelegenheit sei. Man müsse einen "Vertrauensverlust" des Westens insgesamt in der Region verhindern. Es gehe darum, "die Menschen in Afghanistan, die auf uns, den Westen, vertraut haben, nicht im Stich zu lassen". Insofern sei die Hilfe für Afghanistan "eine ganz nüchterne außenpolitische Überlegung", sagte der Bundespräsident auf eine Frage, ob Österreich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen solle.

Biden lädt zu Impfgipfel

Am Mittwoch um 17 Uhr lädt US-Präsident Joe Biden außerdem zu einem virtuellen Corona-Gipfel. Einer Sprecherin des Weißen Hauses zufolge soll es darum gehen, "unsere gemeinsamen Bemühungen zur Bekämpfung von Covid-19 zu erweitern und zu verstärken." Ziel sei es, Staats- und Regierungschefs mit NGOs zusammenzubringen, um sich auf eine "gemeinsame Vision zur Bekämpfung" von Corona zu einigen. Zentrales Thema bei dem Treffen ist die Verbesserung des gerechten Zugangs zu Impfstoff. Auch Covid-19-Tests, Behandlungsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung stünden auf der Agenda, hieß es weiter.

Ein ebenfalls heute geplantes Treffen zwischen den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ist nach Angaben von Mitarbeitern des US-Außenministeriums unterdessen abgesagt worden – aus terminlichen Gründen. Ob die Absage möglicherweise mit den aus dem U-Boot-Streit entstandenen derzeitigen diplomatischen Spannungen zwischen Frankreich und den USA zusammenhängen könnte, wurde nicht kommentiert.

Biden strebt "keinen neuen Kalten Krieg" an

Am ersten Tag der UN-Generaldebatte hatte sich US-Präsident Joe Biden zu Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit bekannt. "Wir streben keinen neuen Kalten Krieg an", sagte er am Dienstag mit Blick auf die Beziehung zu China. Die Welt sei heute so verwoben wie nie zuvor. "Und deshalb glaube ich, dass wir zusammenarbeiten müssen wie nie zuvor." Vor den hochrangigen Vertretern aus aller Welt verteidigte er auch den US-Abzug aus Afghanistan. "Während wir diese Zeit des unerbittlichen Krieges beenden, eröffnen wir eine neue Ära der unerbittlichen Diplomatie", sagte er. Militärische Gewalt müsse lediglich als letztes Mittel genutzt werden. Biden bekräftigte das Eintreten der USA für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten sowie die Bereitschaft, zum Iran-Atomdeal zurückzukehren.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wandte sich wenige Stunden nach Biden per Video an die UN-Vollversammlung. Auch er betonte die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit. "Unterschiede und Probleme zwischen Ländern, welche kaum vermeidbar sind, müssen durch Dialog und Zusammenarbeit auf der Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt behandelt werden", sagte Xi. Dialog und Inklusion müssten statt Konfrontation und Ausgrenzung angestrebt werden, sagte Xi. Beim Thema Klimawandel mahnte Xi zu mehr Anstrengungen beim Abbau von Emissionen und kündigte an: "China wird die Unterstützung anderer Entwicklungsländer bei der Entwicklung grüner und kohlenstoffarmer Energie verstärken und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen." (red, APA, Reuters, 22.9.2021)