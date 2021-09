Frauen sollten "so bald wie möglich" wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können und Mädchen zum Schulunterricht, lautete die Ankündigung

Frauen sollten "so bald wie möglich" wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können und Mädchen zum Schulunterricht, kündigten die Taliban bei einer Pressekonferenz an. Wann es so weit sein soll, ließen sie jedoch offen. Viele Afghaninnen sind auch skeptisch, ob sie den Ankündigungen überhaupt glauben sollen. Am Wochenende konnten Buben und männliche Lehrer bereits in die weiterführenden Schulen zurückkehren – Mädchen und Lehrerinnen aber nicht.

In diesem Video erzählen afghanische Frauen was das Regime der radikal-islamistischen Herrscher für sie bedeutet: Jobverlust, finanzielle Sorgen, ein Leben in Angst.