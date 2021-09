Die Creative Consultants von "Fly" (von links): Jacky Hamid, Katharina Schmid und Marcello Demner. Foto: DMB

Wien – Die Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann (DMB) launcht mit "Fly"˙eine neue Consultancy für kreative Wachstumsstrategien. Mit der Neugründung sollen "kreative Potentiale identifiziert, aktiviert und in einen Boost für mehr Wachstum verwandelt" werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Agenturbranche habe sich "teils aus der Relevanz herauskatapultiert, weil sie sich in der Anwendung dieser Kreativität zu sehr bloß auf Werbung und zu wenig auf Strategien fürs Business ihrer Kunden konzentriert hat. Das wird jetzt anders werden", wird Jacky Hamid, Creative Consultant bei "Fly", zitiert.

Vier "Flights"

Gestartet wird die Creative Consultancy mit vier sogenannten "Flights", die Kunden dabei unterstützen sollen, in allen unternehmerischen Bereichen nach vorne zu kommen. So soll der "Innovation Flight" helfen, die Potentiale des Markenspektrums voll auszuschöpfen. Dabei gehe es darum, Produktentwicklungen, neue Marktsegment und neue Distributionswege zu identifizieren.

Der "Sales Flight" soll neue Wege und Strategien öffnen. Der erste Stopp dabei, sei Zielgruppen richtig zu verstehen und abzuholen. Der "Story Flight" soll helfen, "die Einzigartigkeit von Markengeschichten zu identifizieren und daraus Mehrwert zu schaffen". Der "Culture Flight" wiederum helfe, "das Betriebsklima zu verbessern, Entscheidungswege zu optimieren, die besten Talente anzuziehen und somit die Produktivität zu steigern". (red, 22.9.2021)