Geimpft, genesen oder getestet – diese drei Begriffe begleiten so gut wie alle Diskussionen in Hinblick auf die Pandemie. Mit dem 3G-Nachweis erlangt man Zutritt zu Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen. Doch auch vor der Jobwelt macht dieser nicht halt. Um die Impfquote zu erhöhen und größtmöglichen Schutz am Arbeitsplatz zu gewähren, führt Italien ab 15. Oktober verpflichtend für die gesamte Arbeitswelt den 3G-Nachweis ein – in privaten Büros genauso wie in Geschäften, auf Ämtern oder in der Gastronomie. Auch in Österreich verlangen bereits viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Nachweis, ob diese geimpft, genesen oder getestet sind. Über weitere Schritte, also ob dieser wie in Italien verpflichtend werden könnte, wird aktuell debattiert. Was meinen Sie:

Wie wird das an Ihrem Arbeitsplatz momentan gehandhabt?

Gibt es bereits einen verpflichtenden 3G-Nachweis? Wird dieser auch tatsächlich kontrolliert? Würden Sie eine verpflichtende Einführung des Nachweises in der Jobwelt befürworten? Was spricht dafür, was dagegen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 22.9.2021)