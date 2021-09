Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat ein neues Telekommunikationsgesetz vorzustellen. Foto: APA/HANS PUNZ

Zu schnell auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren: Das ist ein Vorwurf, der österreichischen Regierungen in Technikfragen wohl nur selten gemacht wird. So stammt denn auch die aktuell gültige Fassung des Telekommunikationsgesetzes aus dem Jahr 2003, also einer Zeit, in der von Smartphones noch weit und breit nichts zu sehen war. Nun versucht man sich aber – nicht zuletzt auf Druck der EU – an einer Modernisierung.



Im Rahmen der Pressekonferenz nach dem Ministerrat verkündete Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gemeinsam mit der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer, dass man sich auf eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) geeinigt hat. Große Änderungen scheint es dabei in der Begutachtungsphase nicht mehr gegeben zu haben, die Eckpunkte erinnern stark an das, was bereits vergangenen Dezember präsentiert wurde.

Breitbandausbau im Fokus

Ein zentrales Thema ist dabei der Breitbandausbau. Köstinger betonte einmal mehr, dass bis 2030 sowohl feste als auch mobile Gigabit-Anschlüsse flächendeckend verfügbar sein sollen. Dazu sollen alleine bis zum Jahr 2026 rund 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt werden. Österreich solle gar zum "internationalen Vorreiter beim 5G"-Ausbau werden, heißt es in einer Pressemitteilung vollmundig. Damit dies möglich wird, soll auch die Zusammenarbeit zwischen den Betreibern vereinfacht werden – etwa im Zuge von gemeinsamen Investitionen im Bereich des Netzausbaus.

Ein auch international durchaus sensibles Thema ist die Wahl der Netzwerkausrüster, immerhin gab es hier in den vergangenen Jahren zahlreiche Kontroversen vor allem rund um chinesische Anbieter – samt entsprechendem Druck aus den USA. Zu diesem Zweck soll nun innerhalb der RTR ein Fachbeirat gegründet werden, der die Sicherheit von 5G-Zulieferern unabhängig prüfen soll. Maurer betonte dabei, dass in diesen nicht nur Wirtschaftsvertreter, sondern auch Experten aus Wissenschaft und Forschung einbezogen werden sollen.

Konsumentenschutz

Ein weiterer Kernpunkt des TKG-Novelle sei die Stärkung des Konsumentenschutzes, betonen die Regierungsvertreterinnen. So werde eine leicht verständliche Kurzzusammenfassung von Verträgen zur Pflicht. Das soll auch die Vergleichbarkeit mit alternativen Angeboten vereinfachen. Zudem sieht die TKG-Novelle ein verlängertes Kündigungsrecht bei Vertragsänderungen durch den Anbietern vor – und zwar auf drei Monate. Dazu kommt noch ein neues Kündigungsrecht bei einem Wohnsitzwechsel, damit die Konsumenten hier nicht in langfristigen Verträgen gefangen sind und doppelt zahlen. Dieses sieht eine Kündigungsfrist von zwei Monaten vor.

Eine Erweiterung gibt es bei der europaweiten Notrufnummer 112. Diese soll künftig auch via Textnachricht erreichbar sein. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, dass im Katastrophenfall Warn-SMS regional verschickt werden – etwas, das es in anderen Ländern zum Teil bereits gibt.

EU-Vorschrift

Mit dem neuen Telekommunikationsgesetz folgt Österreich nicht zuletzt einer bereits 2018 verabschiedeten EU-Richtlinie. Diese hätte man eigentlich bis Ende 2020 umsetzen müssen, als Grund für die Verzögerung verwies Köstinger im Dezember noch auf die Covid-19-Pandemie sowie das umfangreiche Regelwerk. Auch jetzt betont man, dass man zumindest nicht Letzter ist: Bisher hätten lediglich neun Länder die entsprechende EU-Vorschrift umgesetzt. (apo, 22.9.2021)