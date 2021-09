Nach einer hitzigen Asyldebatte geht es am Mittwoch um die Lehren aus Ibiza und die rückwirkende Sonderbetreuungszeit für Eltern. Auf Gesundheitsminister Mückstein wartet eine Debatte über die geringe Durchimpfungsrate

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) attackierte seinen Vorgänger Herbert Kickl, der ihm wiederum "Versagen" in der Asylpolitik vorwarf. Foto: APA/jaeger

Das neue Parlamentsjahr hat mit einer neuen Abgeordneten begonnen: Nach dem Rückzug von Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn ist die Tiroler Unternehmerin Julia Seidl in den Nationalrat nachgerückt. Die 40-Jährige wurde am Mittwoch zu Sitzungsbeginn angelobt.

Die nachfolgende "Aktuelle Stunde" verlief aber in durchaus gewohnten Bahnen. Auf Antrag der Freiheitlichen wurde über die Situation im Asylwesen gestritten. Dominiert wurde die Debatte, die auch einige Corona-Einsprengsel hatte, wenige Tage vor der Oberösterreich-Wahl vom Streit der ehemaligen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ, wer jetzt noch restriktiver in der Flüchtlingspolitik sei.

Versagen und Doppelmoral

Den Auftakt machte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, der vom "katastrophalen Versagen" der Regierung in der Corona-Politik flott auf deren "Versagen" in der Asylpolitik umschwenkte. Während die Österreicher während der Pandemie eingesperrt worden seien, habe an den Grenzen 365 Tage im Jahr die Devise "Reinspaziert" geheißen. 30.000 Illegale würden heuer erwartet. Alles werde immer noch schlimmer, prophezeite Kickl.

Der Livestream der Plenarsitzung des Nationalrats.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gab sich empört und unterstellte der FPÖ "Doppelmoral" in Bezug auf einen Medienbericht, wonach sich etliche freiheitliche Spitzenfunktionäre haben impfen lassen. Kickls verharmlosende Aussagen zum Coronavirus und dessen Agitation gegen die Impfung bezeichnete Nehammer als "letztklassig". Kickl verhalte sich "erbärmlich" gegenüber Patienten mit Langzeitfolgen und den Hinterbliebenen der zahlreichen Covid-Todesopfer. Nehammers Konsequenz Richtung Kickl: "Ich entziehe Ihnen hiermit unser Du-Wort, das wir gegenseitig gerne gepflegt haben."

In der Flüchtlingspolitik attestierte er seinem Vorgänger, als einzige Aktion ein Schild in Traiskirchen umgemalt zu haben. Allerdings gab sich der Minister in der Sache hart und kritisierte die EU-Kommission, mit einer Vermischung von Migration und Asyl falsche Signale auszusenden. Die Flüchtlingspolitik der Union sei gescheitert. Es brauche neue Allianzen für ein Umdenken und nicht – wie seitens der FPÖ – Drohgebärden, die man gar nicht umsetzen könne.

Frage der Nächstenliebe

Die Neos-Mandatarin Stephanie Krisper gab sich allerdings überzeugt, dass auch Parolen der ÖVP vom Kanzler abwärts nicht umsetzbar seien. Denn Österreich werde Asylwerber aufnehmen müssen, wenn diese von Afghanistan kommend ein entsprechendes Ansuchen stellen. Außerdem könne man nicht nach Afghanistan abschieben. Das Gegenteil zu behaupten sei Betrug an der Bevölkerung.

Der Grünen-Mandatar Georg Bürstmayr betonte, Aufgabe der Parlamentarier sei, nicht wie die FPÖ an Emotionen zu drehen, sondern besonnen gute Lösungen für die Gesellschaft zu suchen. Wer wie die Freiheitlichen nur den Hammer als Werkzeug kenne, den würde er nicht an ein Auto heranlassen – "und an den Rechtsstaat schon gar nicht".

SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner stieß sich ebenfalls daran, dass keine Problembewältigung versucht werde, sondern die Menschen gegeneinander aufgehetzt würden. Dabei sei Asyl keine Sicherheitsfrage, sondern eine Frage der Menschlichkeit und auch der Nächstenliebe. Handlungsbedarf gebe es dennoch, etwa bei der Integration, beim Abschluss von Rücknahmeabkommen oder bezüglich rascherer Verfahren.

Von Ibiza zu Impfstrategie

Das weitere Programm der Nationalratssitzung soll mit den Fraktionsberichten zum Ibiza-Untersuchungsausschuss eingeläutet werden, die dem Plenum präsentiert werden. Damit ist der Ausschuss offiziell beendet, im Hintergrund laufen zwischen den Oppositionsparteien schon Gespräche über die Inhalte des Nachfolgeausschusses. Eingebracht wird das Verlangen für den nächsten U-Ausschuss aber erst in einigen Wochen. Verhandelt wird in der Zwischenzeit über eine Reform des Gremiums selbst, beispielsweise über Liveübertragungen im TV.

Auch andere Kontrollberichte werden am Mittwoch besprochen, nämlich jene des Rechnungshofs; außerdem wird festgelegt, inwiefern das Parlament künftig den Verfassungsschutz kontrollieren darf. Beschlossen werden gestärkte Minderheitsrechte in jenen Unterausschüssen, die sich mit der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie mit den militärischen Nachrichtendiensten beschäftigen.

Wie bei jeder Nationalratssitzung seit März 2020 geht es auch am Mittwoch um Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Beschlossen wird, dass die Sonderbetreuungszeit für Eltern, deren Kinder in Quarantäne sind, wieder rückwirkend seit 1. September gilt. Außerdem wird die Finanzierung der Honorare für Ärzte im niedergelassenen Bereich sichergestellt, die den "dritten Stich" verabreichen sollen.

Dringliche an Mückstein am Nachmittag

Um 15 Uhr dürfte es wieder harte Wortgefechte geben, da steht eine dringliche Anfrage der Neos an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf der Tagesordnung. Thema der Anfrage ist angesichts der mauen Durchimpfungsrate das angebliche "Regierungsversagen" bei der Imfpstrategie. Außerdem wollen die Neos Mückstein vom Ende der Gratistests überzeugen. (ta, APA, fsc, 22.9. 2021)