Emporio Armani

Am Ende der Show verbeugte er sich Seite an Seite mit Männermodedesigner Leo Dell'Orco und Nichte Silvana Armani. Der 87-jährige Giorgio Armani signalisierte: Die Zukunft des Armani-Imperiums ist gesichert. Auf dem Laufsteg gab's Patchwork, Leinenblazer und einige Reminiszenzen an die Achtziger zu sehen – die Linie Emporio Armani feiert heuer ihren Vierziger. Der Geburtstag wurde einige Schritte weiter in den Armani/Silos mit einer Ausstellung begangen.