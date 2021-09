Plaudern im "Hotel Campinski" (von links): Hannes Kartnig, Roland Gratzer und Hannes Duscher. Foto: ORF/Gebhardt Production

Der Herbst ist da. Wie schön wäre eine kleine Wanderung auf der südsteirischen Weinstraße. Aber man ist weit weg und nippt an Apfelschorle. Anflüge von Sehnsucht kann man im Fernsehprogramm vertreiben. Da rollten am Dienstagabend die Moderatoren, Musiker und Künstler Hannes Duscher und Roland Gratzer mit einem abgewohnten Wohnwagen durch die Südsteiermark. Hotel Campinski heißt das neue ORF-1-Talkformat, bei dem – obwohl beide steirische Wurzeln haben, was man zumindest bei Gratzer noch deutlich hört – auch in andere Bundesländer gefahren wird. In Folge zwei jedenfalls war alles steirisch: die mit neuem Text gecoverte STS-Nummer, mit der das Duo seine Gäste begrüßte, und die Gäste selbst.

Ex-Sturm-Graz-Präsident und Ex-Knacki Hannes Kartnig etwa, der frei von der Leber weg über seine Zeit mit dem legendären Fußballtrainer Ivica Osim und auch sein Zwischenspiel im "Häfn" plauderte, wo ihn Mitgefangene um Autogramme baten. "I kann mein Körper ned auf Arbeit umstölln", meinte er, als die Moderatoren ihn fragten, ob er selbst koche. Kaum hatte es sich der Pensionist und Plakatunternehmer versehen, musste er am Grill steirische Fische braten. Derweil nahm der nächste Gast, die erfolgreiche und amüsante Comiczeichnerin Anna-Maria Jung, im Klappsessel am Bierkistentisch Platz. Zwischendurch gab es etwas Yoga – die Figur "Der nicht mehr sitzende Kartnig" – und einen Besuch mit schlauen Kindern im Styrassic Park.

Am Ende spielt man miteinander eine Runde Uno. Das Spiel muss man Kartnig erklären, denn: "I bin ka Spiela normal, außer Kasino." (Colette M. Schmidt, 22.9.2021)