St. Valentin – Auf der Westautobahn (A1) bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach Feuerwehrangaben ein Sattelschlepper lichterloh in Flammen gestanden. Die Ursache des Brandes auf dem Pannenstreifen der Richtungsfahrbahn Wien war vorerst nicht bekannt. Löschtrupps aus St. Valentin und Haag sowie aus Enns (Bezirk Linz-Land) rückten zum Einsatz aus. Zur Bergung des Schwerfahrzeugs wurde der Kran der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten angefordert.

Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" konnten sich Lenker und Beifahrer des Fahrzeugs selbst in Sicherheit bringen. Der Asfinag zufolge hatte sich zwischenzeitlich ein acht Kilometer langer Stau zwischen Asten und St. Valentin gebildet. (APA, red, 22.9.2021)