Am Sonntag findet in der steirischen Hauptstadt die Gemeinderatswahl statt. Wen werden Sie wählen? Stimmen Sie ab!

223.512 wahlberechtigte Grazerinnen und Grazer können am Sonntag die 48 Mitglieder des Gemeinderats wählen. 14 Parteien stehen auf dem Stimmzettel – so viele wie noch nie. Wer an diesem Tag verhindert ist, konnte entweder bereits am 17. September in ausgewählten Wahllokalen wählen gehen oder kann dies mittels Briefwahl erledigen – vorausgesetzt, die dafür verwendete Wahlkarte langt am Wahltag bis um 16 Uhr ein.

Neben den sechs im Gemeinderat vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos versuchen unter anderen die Piraten, die Liste "Verantwortung Erde", das "Team HC Strache – Allianz für Graz" oder das Satireprojekt die "Die Partei Steiermark" (DÖP) ihr Glück.

Und wie, glauben Sie, wird die Wahl ausgehen?

Wen würden Sie gern als Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Graz sehen? Welche Koalition wäre wünschenswert? Welche Partei überzeugt Sie, und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.9.2021)