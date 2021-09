Anlässlich des Welttages der Gebärdensprachen zeigt der ORF unter anderem die Doku "Seeing Voices". Foto: ORF/Filmladen

Wien – Am Donnerstag ist Welttag der Gebärdensprachen, dem sich der ORF in zahlreichen Formaten im Fernseh-, Radio- und Onlinebereich widmet. So begrüßen und verabschieden TV-Moderatorinnen und TV-Moderatoren ihr Publikum in Gebärdensprache und verweisen auf das Anliegen des Aktionstages.

Zudem haben eine Reihe von Sendungen auf ORF 2 – vom Gesprächsformat "Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge" über "Studio 2" bis zur Doku "Seeing Voices" – das Thema im Fokus. Die Sendungen "Sport Aktuell" sowie das Wirtschaftsmagazin "Eco" werden erstmalig via ORF 2E und in der TVthek in Gebärdensprache angeboten. In ORF III werden u.a. die Nachrichtenleisten "Österreich Heute" und "Kultur Heute" übersetzt. Tagsüber gibt es via Kurzvideos einen Gebärdensprache-Crashkurs.

Schwerpunktsendungen stehen auch rund um den Aktionstag am Programm. ORF 1 zeigt etwa ab 25. September fünf "Helmi"-Sendungen in Gebärdensprache. Ö1 schenkt dem Thema Gehörlosigkeit und Inklusion in einigen Sendungen Aufmerksamkeit – u.a. am 26. September in der Reihe "Lebenskunst" mit dem Beitrag "Aus der Stille – Ein Buddhist mit Hörbehinderung erzählt". (APA, 22.9.2021)