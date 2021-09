ÖGB-Chef Katzian kann sich 3G am Arbeitsplatz vorstellen. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Nach dem Gesundheitsministerium haben sich am Mittwoch auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer für eine Einführung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz ausgesprochen. "Grundsätzlich ist alles zu begrüßen, was das infektionsgeschehen im Griff hält", sagte Köstinger nach der Ministerratssitzung am Mittwoch. Wie auch Maurer verwies sie auf die laufenden Gespräche zwischen den Sozialpartnern.

Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ist offen für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz, berichtete das Ö1-Mittagsjournal. Zuständig sei aber die Regierung, argumentiert der Chef des Gewerkschaftsbundes. Diese wiederum sieht die Sozialpartner in der Pflicht. Die Gewerkschaft habe schon zu Beginn des Sommers gesagt, dass man sich 3G am Arbeitsplatz vorstellen könne, sagte Katzian. Eine allgemeine Impfpflicht wolle man nicht, 3G sei eine prinzipiell vorstellbare Lösung.

Es gebe keine Verhandlungen mit den Sozialpartnern, es gebe aber Gespräche auf Expertenebene. Daran habe auch der ÖGB teilgenommen. Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak sieht "natürlich den Gesetzgeber am Zug", wie sie im Mittagsjournal sagte. Der Verweis auf die Verantwortung der Sozialpartner kaschiere die politische Untätigkeit der Regierung.

IV gegen zusätzliche Bürokratie

Die Spitze der Industriellenvereinigung (IV) bezeichnete eine 3G-Regelung für die Betriebe am Mittwoch als eine "Möglichkeit", die aber keine zusätzliche Bürokratie für die Unternehmen bringen dürfe, wie IV-Präsident Georg Knill in einem Pressegespräch betonte. Wichtig sei es, in Summe die Impfquote zu erhöhen. Was immer dazu vom Gesundheitsministerium komme, werde die Industrie entsprechend mittragen, so Knill.

IV-Generalsekretär Christoph Neumayer sagte: "Wir wollen, dass sich möglichst viele Menschen noch impfen lassen." Dabei werde es "viel um Werbung" gehen. Erst jüngst habe in Österreich die Impfquote die Marke von 60 Prozent überschritten, das sei "im Europa-Vergleich nicht gut". Eventuell könne 3G am Arbeitsplatz einen "Boost" auslösen. Die große Frage sei, wer dafür verantwortlich sei, eine solche 3G-Regel zu überprüfen und zu sanktionieren. Ob Tests auch langfristig kostenlos bleiben, werde man diskutieren müssen, so Neumayer.

Post setzt auf 2G

Und wie halten es die Firmen jetzt schon? Bei der Österreichischen Post herrscht 2G, ansonsten müssen die Postler eine FFP2-Maske nützen. "Drei" setzt auf eine eigens entwickelte APP, mit der die Mitarbeiter schon am Eingang 3G nachweisen müssen – andernfalls gibt es keinen Zutritt. Dies funktioniere sehr gut und werde auch problemlos von den Mitarbeitern angenommen, so Sprecherin Petra Jakob zur APA.

Beim ÖAMTC gilt seit Kurzem eine FFP2-Maskenpflicht bzw. die 3G-Regelung im gesamten Gebäude. "Wer auf die FFP2-Maske verzichten möchte, ist gebeten, einen aktuellen 3G-Nachweis vorzulegen. Es wird empfohlen, zusätzlich zu 3G eine FFP2-Maske zu tragen, wenn es sinnvoll ist – zum Beispiel längere Meetings, geringerer Abstand. Aktuell werden externe Gäste des Mobilitätszentrums ebenfalls um einen 3G Nachweis gebeten", so Herwig Kummer, Leiter Personalmanagement beim Club.

Maßnahmenpaket

Beim umsatzstärksten Unternehmen Österreichs, dem VW-Importeur Prosche Holding, geht man einen Mittelweg, erklärte Sprecher Hermann Prax. Bei Besprechungen und Veranstaltungen gelte die 3G-Regel, ansonsten vertraut man auf ein Paket aus Maßnahmen, von Testen bis Abstand.

Bei der Telekom Austria gilt die 3G-Regel, ebenso bei der Austria Presse Agentur (APA). Bei der Österreichischen Gesundheitskasse meinte Sprecherin Marie-Theres Egyed: "Wir nehmen die Pandemie sehr ernst, der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, deswegen werden die Schutzmaßnahmen laufend an das Infektionsgeschehen angepasst." (APA, red, 22.9.2021)