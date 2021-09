San Francisco/Los Gatos – Der Streamingdienst Netflix hat die Rechte am Gesamtwerk des britischen Kinderbuchautors Roald Dahl gekauft. Damit schließt man an den 2018 mit The Roald Dahl Story Company geschlossenen Deal über Zeichentrickfilme an, der damals vom Magazin "Hollywood Reporter" auf einen Wert zwischen 500 Mio. und einer Milliarde US-Dollar geschätzt wurde. Zu der aktuellen Kaufsumme gab es keine Angaben.

Auf Basis des früheren Vertrags ist derzeit eine auf "Charlie und die Schokoladenfabrik" basierende Serie in der Regie von Oscar-Gewinner Taika Waititi ebenso in Arbeit wie eine Verfilmung von "Matilda". Nun sollen weitere Projekte wie Spielfilme, aber auch andere Produkte folgen.

Roald Dahl, der 1990 im Alter von 74 Jahren starb, gilt mit seinen zahlreichen Kinderbüchern, Romanen und Kurzgeschichten als einer der erfolgreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Werke wurden in 63 Sprachen übersetzt. Bis heute wurden mehr als 300 Millionen Bücher verkauft, viele Titel wurden bereits erfolgreich verfilmt. (APA, Reuters, 22.9.2021)