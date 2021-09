Außerdem Will Smith in "I Am Legend", imposante Eindrücke zwischen dem Großglockner und den Karnischen Alpen und "Wie Hip-Hop nach Deutschland kam"

Seppo (Jussi Vatanen) entdeckt seinen toten Sohn, und das Drama beginnt: Die finnische Serie "Zimmer 301" rekonstruiert ein Familientrauma – 21.05 Uhr, Arte. Foto: Warner Bros.

20.15 IN DIE BERG BIN I GERN

Land der Berge: Vom Glockner in die Karnischen Alpen Dokumentarfilmer Hans Jöchler fängt imposante Eindrücke zwischen dem Großglockner und den Karnischen Alpen ein. Bis 21.05, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Vollgas 344 Menschen sind 2020 in Österreich im Straßenverkehr gestorben – viele davon wurden Opfer von Raserei. Reporterin Gudrun Kampelmüller war in ganz Österreich unterwegs, um der Raserei – und dem Kampf gegen sie – auf den Grund zu gehen, und hat auch einen Mann getroffen, der mit mehr als 230 km/h einen Unfall verursacht hat. Bis 22.00, ORF 2

21.05 PSYCHOTHRILLER ALS SERIE

Zimmer 301 (1–3/6) Sommer 2007, Finnland, die Tragödie beginnt: Tommi, zwei Jahre alter Sohn der Familie Kurtti, wird durch einen Schuss getötet. Der zwölfjährige Nachbarsjunge Elias wird für seinen Tod verantwortlich gemacht. Zwölf Jahre später treffen sie in ihrem griechischen Ferienort im Hotel auf einen Mann aus Zimmer 301, der genauso aussieht wie Elias. Packende Serie aus dem Jahr 2019. Bis 23.30, Arte

22.00 ENDZEITSTIMMUNG

I Am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen: Es verwandelt Menschen in blutdürstige Zombie-Vampire. Robert Neville (Will Smith) ist als einer von wenigen gegen das Virus immun. Er versucht, ein Gegenmittel zu finden. Das menschenleere Manhattan bietet eine schöne Kulisse. Bis 0.00, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind der Start der Herbstlohnrunde, die verschärften Corona-Regeln am Arbeitsplatz in Frankreich und Italien sowie der Boom bei E-Autos. Bis 23.05, ORF 2

22.30 MUSIK

Dichtung und Wahrheit: Wie Hip-Hop nach Deutschland kam (1/4) Stationierte US-Soldaten im Rhein-Main-Gebiet brachten vor 40 Jahren Hip-Hop nach ganz Deutschland. Gerappt wird auf Englisch. An diese ersten Stunden erinnern sich u. a. D-Flame, IZ oder Moses Pelham. Bis 23.00, HR

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Erika Pluhar (Autorin), Heinz Fischer (Altbundespräsident), Mari Lang (ORF-Moderatorin und Frauenfragen-Podcasterin) sowie Omar Khir Alanam (Autor und Poetry-Slammer). Bis 0.05, ORF 2

0.05 DOKUMENTARFILM

Seeing Voices (Ö 2014, Dariusz Kowalski) Die Gebärdensprache birgt ein Paralleluniversum voller Ausdruckskraft und Magie, das den meisten Hörenden unerschlossen bleibt. Die gehörlosen Mitglieder der Familie Hager vermissen weder Musik noch das Zwitschern der Vögel, schließlich haben sie es nie gehört, sehr wohl aber das Recht auf ihre Muttersprache. Der ORF zeigt den Film zum Internationalen Tag der Gebärdensprache am 23. September. Bis 1.35, ORF 2