Heißt es Pfifferlinge oder Eierschwammerl? In Wien wird man auf diese Frage eine andere Antwort kriegen als in Bregenz. Ein Gespräch mit Jutta Ransmayr über das Minenfeld österreichisches Deutsch

Anm. d. Red.: Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität beim Interview.

Es gibt wenige Themen, bei denen die Wogen so hoch gehen, wie bei der Frage nach dem richtigen Gebrauch von österreichischem Deutsch. Heißt es in Österreich Tomaten oder Paradeiser? Darf man in unseren Breitengraden Tschüss sagen oder sollte man besser bei Servus bleiben? Mit der Gründung des Österreichischen Wörterbuchs vor genau 70 Jahren wurde zwar ein Regelwerk der österreichischen Standardsprache geschaffen, dem permanenten Sprachwandel hinkt es naturgemäß aber immer hinterher. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold spricht in der Hauptbücherei Wien mit Linguistin Jutta Ransmayr von der Uni Wien über das Minenfeld österreichisches Deutsch.