[Inland] Kanzler Kurz wurde schon Anfang September als Beschuldigter einvernommen.

[Wirtschaft] Für Gasverbraucher:innen zeichnet sich ein teurer Winter ab.

3G-Regeln für die ganze Arbeitswelt dringend gesucht.

Mehr Geld für Lehrlinge, kostenlose Meisterprüfung, Gratis-Pflegeausbildung, stärker geförderte Qualifizierung: Wie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner den Personalmangel bekämpfen will.

Podcast: Stürzt Evergrande die Welt in eine Wirtschaftskrise?

[International] Allianz auf Tauchstation: Worum es im U-Boot-Streit geht.

Zwischen Querdenkern und "fiktivem Klimawandel": Was den Tankstellentäter antrieb.

An der Grenze zwischen Belarus und Polen sitzen zahlreiche Migrant:innen fest. Mehrere von ihnen sind erfroren, doch Warschau bleibt im Streit mit dem Machthaber in Minsk hart.

[Panorama] Deutlich weniger Covid-Intensivbetten belegt als prognostiziert.

[Web] Handy zurückzahlen: AK sieht Konsument:innenrechte bei neuem Telekomgesetz in Gefahr.

[Podcast besser leben] Sitzen ist das neue Rauchen: Wie wir uns nicht kaputtmachen.

[Wetter] Hochdruckeinfluss bringt ruhiges und störungsfreies Herbstwetter. Damit scheint in ganz Österreich meist von früh bis spät die Sonne. Neben lokalem Frühnebel gibt es lediglich dünne hohe Wolken, die sich zeitweise am Himmel zeigen. Auch der Wind ist kein Thema und weht überwiegend schwach aus Südwest bis Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 5 und 11 Grad. Tagsüber steigt das Thermometer auf 18 bis 24 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Gebärdensprache.