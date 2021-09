Der Bundespräsident will in Afghanistan auf NGOs setzen. Er kritisierte auch jene Menschen, die in Österreich als Ungeimpfte Spitalskapazitäten blockieren.

Bundespräsident Alexander van der Bellen trauf auch auch den Uno-Sondergesandten für Klima und Finanzen, Mark Carney. Foto: APA/Handut/Bundesheer/Peter Lechner

New York / Wien – Die Machtübernahme der radikalislamistischen Taliban war das außenpolitische Topthema der vergangenen Wochen, doch wurde es bei der aktuellen UN-Generaldebatte bisher kaum angesprochen. Diese Einschätzung äußerte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem Interview mit der APA-Austria Presse Agentur. Es sei offenbar noch zu unklar, wie es in Afghanistan weitergehe. Doch dürften dort künftig Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine wichtige Rolle spielen.

"Ich glaube, diese Nichtbetonung hat einen Grund: Wir wissen zu wenig, wie es in Afghanistan ausschaut, und vor allem, wie es dort weitergeht", sagte van der Bellen. Er spricht sich dafür aus, dass NGOs etwa bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln eine wichtige Rolle einnehmen.

Bezüglich der Verteilung von Corona-Impfstoffen gebe es ein Ungleichgewicht zwischen den Ländern des Nordens und jenen des "globalen Südens", konstatierte Van der Bellen. Während in Europa Vakzine sogar im Überschuss vorhanden seien, würden Länder in Afrika oder Lateinamerika verzweifelt danach suchen. In Europa und Österreich hingegen würden ungeimpfte Personen, die sich mit Corona infiziert haben, die Spitalskapazitäten blockieren, kritisierte Van der Bellen.

Treffen mit Amtskollegen

Beim Thema Kampf gegen den Klimawandel ortete der Bundespräsident "Bewegung", zumal "der Markt" die Bedeutung und Risiken des Themas erkannt habe. Beim sich abzeichnenden globalen Machtkampf zwischen den USA und China um Hegemonie in der Welt, dürfen sich die europäischen Länder nicht vereinnahmen lassen, mahnte der Bundespräsident. Vielmehr müssten sie selbstbewusst ihre eigenen Interessen vertreten.

Im Rahmen der UN-Generaldebatte ist van der Bellen in den vergangenen Tagen auch mit zahlreichen Staatsoberhäuptern aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu persönlichen Gesprächen zusammengetroffen. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Mittwochabend (Ortszeit) in New York in einer Bilanz resümierte, lag der thematische Fokus der Gespräche auf der Bekämpfung der Covid-Pandemie und der Klimakrise.

"Keine Zeit zu verlieren"

"Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein globale Klimakatastrophe können wir nur abwenden, wenn alle Länder ihre Klimamaßnahmen drastisch verbessern. Die Jugend muss dabei viel stärker in die Entscheidungen eingebunden werden. Darin stimme ich vollkommen mit Uno-Generalsekretär António Guterres überein. Denn es geht um nicht weniger als den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger Generationen", wurde Van der Bellen von seinem Büro zitiert.

Zu diesem Thema traf der Bundespräsident auch den Uno-Sondergesandten für Klima und Finanzen Mark Carney. "In letzter Zeit bin ich optimistischer also zuvor. Zwei Aspekte sind dafür verantwortlich: Einerseits sehe ich, wie sehr die Jugend sich beim Kampf gegen die Klimakrise engagiert. Und andererseits sind die Wirtschaft und auch die Finanzwelt aufgewacht. Sie sehen, dass sie ihre Geschäftsmodelle mittelfristig ändern müssen, um am Markt zu bestehen", ließ Van der Bellen wissen. (APA, red, 23.9.2021)