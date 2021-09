Der Wahlkampf im Nachbarland ist mittlerweile fast an seinem Ende angekommen. Hat man diesen mitverfolgt, weiß man, dass es ein spannender Wahlsonntag werden könnte. Denn die vergangenen Wochen und Monate waren voller Überraschungen und Wendungen. Auch die Stimmung in den Umfragen schwankte teil stark.

Während die CDU mit großem Vorsprung lange Zeit als Favorit betrachtet wurde, ist davon mittlerweile nicht mehr viel übrig. Auch die Grünen konnten die Euphorie des Anfangs kaum aufrechterhalten – anders sieht das bei der SPD aus. Gerade in der heißen Phase des Wahlkampfs und in den TV-Debatten konnte SPD-Kandidat Olaf Scholz klar an Beliebtheit zulegen, das spiegelt sich auch in den jüngsten Umfragen wider. Doch neben den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) und ihren Parteien, gibt es noch weitere Optionen:

Und wer glauben Sie, wird das Rennen am Sonntag machen?

Welche Koalition wäre wünschenswert? Wen würden Sie gerne als deutsche Kanzlerin oder deutschen Kanzler sehen? Welche Partei überzeugt Sie und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.9.2021)