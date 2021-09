Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer sprach im Sommer von Möglichkeiten zur Aufbewahrung von U-Ausschuss-Akten. Im Nationalrat stimmten die Koalition aber gegen einen Oppositionsantrag, der die Archivierung in Ministerien zum Ziel erklärte Foto: APA/Jaeger

Bereits im Juni mussten sich die Grünen viel Kritik gefallen lassen, als sie mit der ÖVP eine dreimonatige Verlängerung des Ibiza-Untersuchungsausschusses im Nationalrat ablehnten. Aus Koalitionsräson und unter Zähneknirschen, wie etwa Grünen-Abgeordneter und U-Ausschuss-Mitglied David Stögmüller einräumte. Auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer sagte damals, ihr wäre eine Verlängerung lieber gewesen, doch könne die Opposition nach der Sommerpause immerhin einen neuen U-Ausschuss in die Wege leiten.

Lange Verzögerung

Doch selbst dann, wenn es bei einem solchen erneut um Korruptions- und Postenschachervorwürfe zur türkis-blauen Ära ginge, könnte der scheidende U-Ausschuss im Herbst nicht einfach wieder seine Arbeit aufnehmen. Zum einen würde es nämlich viele Monate dauern, bis der Nationalrat den Antrag behandelt und danach noch etwaige Rechtsfragen zum Untersuchungsgegenstand vom Verfassungsgerichtshof geklärt würden.

Vor allem aber stünde der neue U-Ausschuss ohne Akten und Daten da, weil gemäß aktueller Rechtslage das Parlament alle Unterlagen des beendeten U-Ausschusses vernichten beziehungsweise an die liefernden Behörden zurückgeben muss. Ein Ibiza-Ausschuss 2.0 müsste also hundertausende Mails und Millionen Aktenseiten erneut anfordern, was angesichts manch unkooperativer Stelle – Stichwort Finanzministerium – weiteres Verzögerungspotenzial birgt.

Auf dieses Problem angesprochen, erklärte die grüne Klubchefin Sigrid Maurer in einem "ZiB"-Interview Ende Juli, dass ein derartiges Aktenvakuum eines neuen U-Ausschusses nicht zwingend sei: "Es gibt Möglichkeiten, damit so umzugehen, dass das nicht passieren muss – beispielsweise, indem man die Akten archiviert." Sie sei "zuversichtlich, dass es da eine entsprechende Lösung" gebe.

Kritik an Vergeudung von Ressourcen

Nun haben SPÖ, FPÖ und Neos in der Nationalratssitzung am Mittwoch einen Entschließungsantrag eingebracht, der die "Mitglieder der Bundesregierung auffordert, in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich sicherzustellen, dass jene Akten und Unterlagen, die dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgelegt wurden, sicher aufbewahrt und nicht vernichtet werden". Somit, argumentiert die Opposition, müssten die Ministerien bei einem neuerlichen Wunsch nach Lieferung nicht wieder ihren Aktenbestand durchforsten, um die richtigen Unterlagen zusammenzutragen. Die Opposition merkte zudem an, dass rund fünf Prozent der Dokumente des Ibiza-Ausschusses nur in Papierform vorhanden seien, sodass deren Vernichtung samt Neulieferung von Kopien eine "enorme Ressourcenvergeudung" bedeuten würde.

Die Regierungsfraktionen lehnten den Antrag jedoch im Plenum am Mittwoch ab. Warum die Grünen gegen die Aufforderung zur Archivierung stimmten, die Klubchefin Maurer jüngst noch in Aussicht gestellt hatte? Auf STANDARD-Anfrage heißt es dazu schriftlich, dass es in den Ministerien ohnehin "für die Aufbewahrung von Akten umfangreiche gesetzliche Verpflichtungen gibt, die die grünen Minister*innen selbstverständlich einhalten". Sinnvoller wäre demgegenüber eine Regelung gewesen, die es dem Parlament selbst ermöglicht, Akten des alten U-Ausschusses weiterzuverwenden. Diesbezügliche Gesprächsangebote im Sommer seien nach grüner Darstellung "von der Opposition nicht genutzt" worden.

Neuer U-Ausschuss – worüber?

In welchem Ausmaß die Opposition sich in einem künftigen U-Ausschuss überhaupt erneut mit türkis-blauen Causen befassen will, steht immer noch nicht fest. Die FPÖ würde sich gerne auf die Corona-Beschaffungen und österreichische Aspekte des Wirecard-Skandals konzentrieren, die Neos wollen den politischen Einfluss auf Justizermittlungen ins Visier nehmen. Maßgeblich wird aber der Wille der SPÖ sein, da ohne sie die für ein Minderheitenverlangen nötigen 46 Abgeordneten nicht zusammenkommen. (Der Ibiza-Ausschuss wurde von SPÖ und Neos allein paktiert, die gemeinsam 55 Mandatare stellen.) Noch hat sich die SPÖ aber nicht öffentlich auf Themenpräferenzen festgelegt. Fraktionsführer Jan Krainer hielt freilich via Twitter fest: "Nach dem Untersuchungsausschuss ist vor dem Untersuchungsausschuss: Die Aufklärung geht weiter!" (Theo Anders, 23. 9. 2021)