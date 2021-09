In Frankreich ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Angers-Trainer Baticle: "Für mich ist das Spielfeld heilig"

Wilde Szenen in Angers. Foto: imago images/IP3press

Angers – Schon wieder haben Randale in Frankreich ein Fußballspiel überschattet. Nach dem 0:0 am Mittwochabend zwischen Gastgeber Angers SCO und Olympique Marseille gingen Anhänger beider Mannschaften aufeinander los und machten auch vor dem Spielfeld nicht halt. Sicherheitskräfte mussten einschreiten, selbst OM-Trainer Jorge Sampaoli griff ein.

"Schon wieder ein Tag der Ligue 1 gezeichnet durch die Gewalt von Fans", meinte "Le Parisien" am Donnerstag. Von einer "traurigen Angewohnheit", die in den Stadien der ersten Liga Einzug gehalten habe, schrieb die Sportzeitung "L'Equipe".

Wie unter anderen "Ouest-France" berichtete, waren Personen aus dem Marseille-Block auf dem Platz entlang der Tribüne zu einem anderen Bereich gestürmt und hatten sich dort mit Fans des Heimteams angelegt. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Menschen aufeinander einschlagen und dabei auch Gegenstände durch die Luft fliegen.

Bitten und Flehen

Medien berichteten, dass der Stadionsprecher versuchte, mit einer Durchsage die Eskalation zu beenden. "Bitte, bitte, welches Bild geben wir ab? Bitte, Leute, beruhigt euch", hieß es demnach über die Lautsprecher. Erst nach einiger Zeit bekamen die Ordner die Situation in den Griff.

"Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber für mich ist das Spielfeld heilig", sagte Angers-Trainer Gerald Baticle. "Ich fühle immer noch eine große Traurigkeit, es ist eine große Dummheit derer, die solche Taten begehen", betonte Marseilles Kommunikationschef Jacques Cardoze.

In Frankreichs Stadien ist es zuletzt vermehrt zu ähnlichen Zwischenfällen und Situationen gekommen. Stunden vor der Partie in Angers gab es in Montpellier 16 Verletzte, als rund 50 Fans des Heimteams HSC Montpellier vor der Partie gegen Girondins Bordeaux einen Bus aus der Hafenstadt angriffen.

Am vergangenen Wochenende stürmten beim Nordderby von Kevin Dansos Lens gegen Lille Fans in der Halbzeitpause aufs Spielfeld. Es wurde mit Stadionsitzen geworfen, und es gab mehrere Verletzte. Ende August gab es ein ähnliches Szenario bei der Partie Nizza gegen Marseille, wo nach Provokationen ebenfalls Fans den Platz stürmten und Anhänger, Verantwortliche und Spieler handgreiflich wurden. (APA, 23.9.2021)