Wollen ihre Smartphone-Sucht in den Griff bekommen: Jack (Paul Reynolds) und Su (Sunita Mani) in "Save Yourselves!". Foto: Sky / Pouffe Party LLC.

Eine Woche Digital Detox! Idealerweise abgeschieden in einer Hütte im Wald. Und dabei gleich noch ein besserer Mensch werden. Das klingt zumindest für ein Hipster-Pärchen aus Brooklyn nach einer absolut brillanten Idee. Weil Su (Sunita Mani) und Jack (John Paul Reynolds) verstehen sich zwar recht gut, kennen sich gegenseitig geradezu in- und auswendig, hängen aber selbst beim Kuscheln auf der Couch ein wenig zu sehr an ihren leuchtenden Displays.

Dummerweise findet die digitale Entziehungskur in der Komödie Save Yourselves!, zu sehen auf Sky und Amazon, just zu dem Zeitpunkt statt, als Aliens darangehen, die Herrschaft auf der Erde zu übernehmen. Unwissenheit schützt natürlich auch hier nicht vor Ungemach. Und so mögen die Außerirdischen zwar so putzig wie die Tribbles aus einer legendären Star Trek-Folge ausschauen, tödlich sind sie aber dennoch. Der Ausflug in das recht komfortable Waldhäuschen wird denn in der Folge zum Überlebenskampf, wobei der Horror- und Science-Fiction-Faktor recht niedrig, der Komödienfaktor dafür umso höher ist.

Trailer zu "Save Yourselves!" Bleecker Street

Die drohende Apokalypse wird vom Filmemacherduo Alex Huston Fischer und Eleanor Wilson, auch im Privatleben ein Paar, in den Hintergrund gerückt. Stattdessen präsentieren sie mit ihrem formidablen Hauptdarstellerduo ein fein beobachtetes Kaleidoskop menschlicher Schwächen mit großem Wiedererkennungswert – speziell für Paare. Alte Rollenbilder bekommen ebenso ihr Fett ab wie neue. Beim Finale ist außer einem außergewöhnlichen Fund auch das Smartphone wieder dabei. So viel Realismus muss auch in einer Science-Fiction-Komödie sein. (Karl Gedlicka, 23.9.2021)