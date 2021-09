Der 26. September steht heuer ganz im Zeichen von Wahlen. Während in Deutschland der Bundestag und in Graz der Gemeinderat gewählt wird, finden in Oberösterreich die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterwahlen statt. Klarer Favorit ist die ÖVP, aber auch die FPÖ, die Grünen und die SPÖ sowie die Neos kämpfen um den Einzug in den Landtag. Welche Koalition sich nach der Wahl bilden wird, ist zwar noch nicht in Stein gemeißelt, doch die vergangenen Jahre der ÖVP-FPÖ-Koalition mit Thomas Stelzer (ÖVP) als Landeshauptmann und Manfred Haimbuchner (FPÖ) als Landeshauptmannvize könnten auch weiterhin Bestand haben.

Wie, glauben Sie, wird die Wahl am Sonntag ausgehen?

Welche Koalition wäre wünschenswert? Welche Partei überzeugt Sie und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.9.2021)