Neben Überschalljets beflügeln elektrische, emissionslose Fluggeräte die Fantasie sowohl von relativ jungen Unternehmen als auch von etablierten Konzernen. Erst vor wenigen Wochen kündigte das deutsche Flugtaxi-Start-up Volocopter eine Partnerschaft mit Urban Movement Labs (UML), ansässig in Los Angeles, an, um das Potenzial für Flugtaxis im Großraum der US-Metropole zu untersuchen.

City Airbus Next Gen: feste Flügel, V-förmiges Heck, acht elektrisch angetriebene Propeller. Foto: Airbus

Nun gab der Airbus-Konzern seine Pläne für die nächste Generation seines bereits gut erforschten City-Airbus-Projekts bekannt. Mit Letzterem habe man bereits viel Erfahrung gesammelt, meinte Bruno Even, Chef von Airbus Helicopters, auf einem einschlägigen Firmenevent Anfang der Woche. Auf diesem ersten "Airbus Summit" zum Thema "Pioneering Sustainable Aerospace" wurde zudem festgestellt, dass sich der aufstrebende Markt für urbane Luftmobilität (Urban Air Mobility, UAM) zu festigen beginne, wie es in einer Aussendung heißt. Man sei bestrebt, diesen "völlig neuen Markt mitzugestalten", betonte Even.

Haarföhnleise über der Großstadt

City Airbus Next Gen heißt das vollelektrische Fahrzeug, mit dem Airbus auf diesem Markt mitmischen will. Es ist mit festen Flügeln, einem V-förmigen Heck und acht elektrisch angetriebenen Propellern als Teil eines verteilten Antriebssystems ausgestattet. Der City Airbus Next Gen soll eine Reichweite von 80 Kilometern haben, bei einer Reisegeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. Bis zu vier Passagiere sollen darin transportiert werden können. Damit eigne er sich "perfekt für den Einsatz in Großstädten".

Raum für bis zu vier Passagiere soll das elektrische Flugtaxi bieten. Foto: Airbus

In diesem Zusammenhang betont man besonders die lärmarme Konstruktion des Fluggeräts. Denn der Geräuschpegel sei ein Schlüsselfaktor für den Einsatz im urbanen Gebiet. Der Geräuschpegel des City Airbus Next Gen soll beim Überflug unter 65 und bei der Landung unter 70 Dezibel liegen. Das ist vergleichbar mit der Betriebslautstärke eines Haarföhns. Das Flugtaxi sei für den effizienten Schwebe- und Reiseflug optimiert und komme ohne bewegliche Flächen oder kippende Teile aus, heißt es.

Der Erstflug des Prototyps ist für 2023 geplant. Dieser soll den Weg für die Zertifizierung, die um 2025 erwartet wird, ebnen. (red, 24.9.2021)