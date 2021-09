In dieser Galerie: 2 Bilder Beide Thiem-Geschichte: Trainer Günter Bresnik und Physiotherapeut Alex Stober. Foto: imago/Hasenkopf Dominic Thiem setzt sein Team neu zusammen. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Laut tennisnet.com gehen Dominic Thiem und dessen langjähriger Physiotherapeut Alex Stober getrennte Wege. Seit Dezember 2015 war der Deutsche Teil des Erfolgsteams um den österreichischen Tennisprofi.

Galo Blanco, der spanische Manager von Thiem, soll Stober das Ende der Zusammenarbeit mitgeteilt haben. Der Physiotherapeut zeigt sich enttäuscht: "Ich war sechs Jahre lang absolut loyal zu Dominic – und dann hat er nicht einmal die Courage, mir selbst mitzuteilen, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten."

Thiem laboriert seit Juni an einer Handgelenksverletzung und wird in der Saison 2021 keine Turniere mehr absolvieren. Gemeinsam mit Stober hatte Thiem seinen größten Erfolg gefeiert, den Triumph bei den US Open 2020.

Thiem hatte sich in den letzten Monaten bereits von Manager Herwig Straka und Fitness-Coach Mike Reinprecht getrennt. Der Abschied von Ex-Trainer Günter Bresnik endete mit einem gerichtlichen Nachspiel. (red, 23.9.2021)