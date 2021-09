Der Fahrer des Kleintransporters blieb bei der Kontrolle durch die Bundesheersoldaten nicht stehen, er wurde später von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Roland Mühlanger

Schattendorf – Ein Schlepper, der vor einer Bundesheerstreife geflüchtet war, ist am Mittwochvormittag in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) festgenommen worden. Im Kleintransporter, den der 20-Jährige fuhr, befanden sich 17 Flüchtlinge, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie suchten um Asyl an.

Bundesheersoldaten wollten den weißen Kleintransporter zu einer Kontrolle anhalten, doch anstatt stehen zu bleiben, stieg der junge Mann aufs Gas. Beim Kreisverkehr der B16 bei Siegendorf touchierte das Fahrzeug einen Randstein, der Lenker musste den Wagen anhalten. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schlepper aus Moldawien fest und fand im Laderaum 17 Migranten, darunter eine Frau. 15 von ihnen stammten laut einem Sprecher aus Syrien, ein Ehepaar aus dem Irak. Verletzt wurde bei der Fahrt niemand. (APA, 23.9.2021)