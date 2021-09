Was wir über den Fall Petito wissen, wieso ihr Tod international Schlagzeilen macht und welche medialen Phänomene dahinterstecken

Eine junge Influencerin und ihr Verlobter machen sich auf einen Roadtrip durch die USA, und am Ende kehrt nur der Freund zurück. Wenige Wochen später wird die Leiche der Frau gefunden, und ihr Verlobter ist untergetaucht. Der mutmaßliche Mord an Gabby Petito beschäftigt die ganze Welt. Aber wieso eigentlich?

Wir schauen uns heute zunächst an, was wir bisher über die Ereignisse wissen, und sprechen mit unserer Kollegin Nana Siebert darüber, wieso ein lokaler Kriminalfall international Wellen schlägt. Und danach sehen wir uns mit Petra Stuiber an, welche Faktoren dafür sorgen, dass das Verschwinden einer jungen weißen Frau besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, und welche Probleme dieses selektive Interesse schafft. (red, 23.9.2021)