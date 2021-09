Der Umstieg auf die längeren Distanzen gelang Niyonsaba, die in Kenia trainiert, deutlich besser als Semenya. Sie schaffte es zu den Olympischen Spielen in Tokio, wurde Fünfte über die 10.000 m. In Zagreb rannte Niyonsaba zuletzt nun 5:21,56 Sekunden über 2000 m, nie war eine Frau schneller über diese selten gelaufene Strecke.