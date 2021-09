In der "Read and Nap Gallery" kann man einen Krimi lesen oder ein Mittagsschläfchen halten, in der "Gaming Area" lässt sich auch mit Playstation oder Brettspielen die Zeit vertreiben: Die Einrichtung der neuen Büros der Xing-Mutter New Work SE im Haus am Schottentor in der Wiener City ist durchaus abwechslungsreich ausgefallen.