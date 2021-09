Der südafrikanische Regisseur ist 65-jährig verstorben. Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

London – Der britische "Notting Hill"-Regisseur Roger Michell ist tot. Der Autor und Regisseur sei am Mittwoch im Alter von 65 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf ein Statement von Michells Sprecher im Namen der Familie.

Michell wurde als Sohn eines britischen Diplomaten in Südafrika geboren und lebte während seiner Kindheit sowohl in Beirut und Damaskus als auch in Prag. Zu Beginn seiner Karriere war Michell vor allem als Regisseur am Theater tätig, später wechselte er in die Filmbranche.

Sein bekanntester Film ist die amerikanisch-britische Kinoromanze "Notting Hill" aus dem Jahr 1999 mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen. Zu Michells weiteren Werken zählen "Venus" und "My Cousin Rachel". (APA, 23.9.2021)