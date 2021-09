Der Iron Dome soll Raketen mit israelischem Ziel noch in der Luft abfangen. Foto: REUTERS / Amir Cohen

Washington – Das US-Repräsentantenhaus hat eine Milliarde Dollar freigegeben, um Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome zu unterstützen. 420 Abgeordnete stimmten für die Vorlage, lediglich neun Politiker sprachen sich gegen die finanzielle Unterstützung aus. Nun muss noch der Senat, die zweite Kammer in der US-Gesetzgebung, das Vorhaben billigen.

Israelischer Ministerpräsident bedankte sich

Erst vor wenigen Tagen hatte sich eine Handvoll Demokraten gegen eine entsprechende Unterstützung Israels ausgesprochen. Sie klagten das Land wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser und wollten die milliardenschwere Unterstützung stoppen. Mit ihrem Ansinnen sind die Initiatoren aber klar gescheitert.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett dankte beiden Parteien in einer ersten Stellungnahme für ihre Unterstützung. "Diejenigen, die versuchen, diese Unterstützung in Frage zu stellen, haben heute eine klare Reaktion erhalten", sagte er in einer Erklärung.

Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ist seit 2010 vollständig einsatzbereit. Es soll entsprechende Angriffe abfangen und damit die Bevölkerung vor Anschlägen schützen. (red, 24.9.2021)