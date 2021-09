Autohersteller leiden besonders unter der Chipknappheit Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Die US-Regierung hat Autohersteller, Chipfirmen und andere Akteure der Automobilbranche aufgefordert, mehr Informationen über die anhaltende Halbleiterkrise zu erhalten. "Es ist an der Zeit, aggressiver zu werden", sagte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Raimondo, die zusammen mit Brian Deese, dem Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Automobilherstellern und mit Vertretern der Halbleiterindustrie zusammentraf, erklärte, dass energische Maßnahmen erforderlich seien, um den Chipmangel zu beheben. Wenn die Unternehmen der freiwilligen Aufforderung nicht nachkämen, "dann haben wir andere Instrumente in unserem Werkzeugkasten, mit denen sie uns Daten liefern müssen. Ich hoffe, dass wir nicht so weit kommen. Aber wenn wir müssen, werden wir es tun," so die US-Handelsministerin.

Prognosen

Autohersteller wie General Motors, Toyota oder auch die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis haben ihre Produktions- und Umsatzprognosen aufgrund der knappen Chipversorgung gesenkt. Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender von Stellantis, der an dem virtuellen Treffen im Weißen Haus teilnahm, sagte, dass sein Unternehmen kooperieren werde, fügte aber hinzu, dass eine breite Beteiligung der gesamten Halbleiter-Lieferkette entscheidend für den Erfolg dieser Bemühungen sei. Wie Reuters erfuhr, zeigten sich einige Akteure darüber besorgt, dass die Aufforderung der Regierung nach mehr Transparenz die Offenlegung von Preisinformationen erfordern könnte, die viele Unternehmen als Betriebsgeheimnisse betrachten. (Reuters, 24.09.2021)