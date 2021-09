Neues Moderatorenduo Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser präsentiert erstmals die zehn neuen Stars – Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner in der Jury

14. "Dancing Star"-Saffel mit Bernhard Kohl, Vesela Dimova, Niko Niko, Manuela Stöckl Margarethe Tiesel, Michael Kaufmann, Nina Kraft, Stefan Herzog, Faris Rahoma, Kati Kallus, Jasmin Ouschan, Florian Gschaider, Kristina Inhof, Dimitar Stefanin, Otto Konrad, Lenka Pohoralek, Caroline Athanasiadis, Danilo Campisi, Boris Bukowski, Julia Burghardt.

Wien – Freitag Abend starten die ORF-"Dancing Stars" in ihre 14. Staffel. Das neue Moderatorenduo Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser wird dann um 20.15 Uhr in ORF 1 den Ballroom für die zehn Promis samt Profianhang freigeben. Das Spektrum der tanzwilligen Teilnehmer ist dabei breit gestreut. Von Schauspieler Faris Rahoma und Kollegin Margarethe Tiesel bis zu Moderatorin Kristina Inhof und Ex-Radprofi Bernhard Kohl erstreckt sich das Feld.

Dabei muss heute Abend noch niemand die Show verlassen, aber die Wertung der aus Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner bestehenden Jury und das Publikumsvoting fließen in die erste Entscheidung am 1. Oktober ein. Danach heißt es allfreitäglich, sich von einem Paar zu verabschieden, bis schließlich die besten Drei am 26. November im Finale gegeneinander antreten. (APA, 24.9.2021)