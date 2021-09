Drei Monate out: Salzburgs Kamil Piatkowski. Foto: AFP/Quicler

Salzburg – Fußball-Meister Salzburg gehen langsam aber sicher die Innenverteidiger aus. Wenige Tage nach dem Meniskusriss bei Oumar Solet mussten die "Bullen" am Freitag den Fußknöchelbruch (rechts) von Kamil Piatkowski vermelden, erlitten beim Cupsieg am Mittwoch gegen Kalsdorf. Der polnische Sommerzugang werde in den kommenden Tagen operiert und fällt rund drei Monate aus, hieß es in einer Aussendung am Tag vor die Auswärtspartie beim WAC.

Auch im Hinblick auf das Champions-League-Heimspiel gegen OSC Lille (Mittwoch) muss sich Salzburg-Coach Matthias Jaissle damit Überlegungen bezüglich der Defensivzentrale machen. Neben Solet fehlen zumindest gegen den WAC Piatkowski, Albert Vallci und Maximilian Wöber, Letzterer könnte nach einer Oberschenkelblessur aber zumindest für Lille wieder fit sein. Jaissle kann neben Jerome Onguene aber wieder auf Bernardo setzen, auch Lieferings Bryan Okoh, der zuletzt mit einem Cup-Treffer für Salzburg debütierte, ist eine Option. (APA, 24.9.2021)