Ältestes Arbeiterbad nur für Hartgesottene

Wer im Sommer Abkühlung sucht und gerne in Geschichte badet, der wird an der Stadt Steyr nicht vorbeikommen. In der örtlichen "Schwimmschule" steht der Liegestuhl nämlich auf historischem Boden. Waffenfabrikant Josef Werndl befand 1874, dass man in einer Stadt, die an zwei Flüssen und den Kanälen des Wehrgrabens liegt, den Arbeitern samt Familie das kühle Nass nicht vorenthalten könne. Der Industrielle ließ das heute älteste in Europa erhaltene Arbeiterbad bauen. Und bis heute ist das Badevergnügen dort ungebrochen. Warmduscher bekommen die Warnung übrigens dank eines Schildes gleich am Eingang: "Temperatur 19 Grad".