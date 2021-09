Am Samstag in St. Pölten, Tina 303. Foto: Tina 303

Die vorerst letzten PCR-Test-Partys, zumindest in Wien, wo immer alles anders ist und ab dem nächsten Wochenende die 2G-Regel gilt. Geimpft oder genesen müssen Sie sein, wenn Sie die Nachtgastronomie besuchen wollen. Selbstständige der Kultur- und Musikbranche wie DJs fallen in die 2,5G-Regel und dürfen somit mit einem PCR-Test in den Club.

FREITAG, 24.9.2021

Im O-Klub, in der alten Albertina-Passage, kommen die deutschen Monkey Safari zu OZ und liefern tropische Klänge. Ob Sie hineinkommen, liegt wohl am Outfit, hab ich gehört …

Wer auf weniger digitalen Sound steht, der sollte zu Lo-vi-fi x Turntablista ins Celeste schauen. Dort erklingt Schall aus Zeiten der Platten und Musiktapes. Im Flex wird es bei der letzten Bubblebath-Edition basslastig und Quietscheenten-vergnügend bunt. Ich erlebe derzeit noch ein "Off the Grid". Heißt auf Deutsch so viel wie: ohne Strom sein. Das gleichnamige Kollektiv ist mit Garage, Break und Techno im Werk zu Gast, ebenso Mario Berger vom Tresor Berlin mit Unterstützung vom hauseigenen Ton-Meister und DJ Scirox.

Davor sollten Techno-Liebhabende und alle Menschen, denen die Welt etwas bedeutet, zum weltweiten Klimastreik. Treffpunkt um 12 Uhr beim Praterstern mit dem Techno-Wagon von den Kollektiven Habitat, Heimlich und Hausgemacht und dem Psy-Trance-Wagen von Cosmic Space Disco und Zero Gravity. Oha, es gibt auch noch ein Festival! Mit Yoga, Tanz, Theaterimprovisation usw. Bis Sonntag in Wolfersdorf mit Live-Bands und DJs beim Kumufestival.

SAMSTAG, 25.9.2021

Wichtig: Female-Support in der Clubszene. Wenn er ernst gemeint ist und nicht nur getätigt wird, weil das jetzt in ist. In St. Pölten ist im Sonnenpark die Veranstaltung Lames Clubnach/mittag/t – Female* Empowerment. Mit einem Open Decks DJ-Workshop von Grace Shella und Masha Dabelka. Die beiden legen dann auch noch auf, gefolgt von einem Talk und einem Closing von Tina 303. Visuals und Lichtdesign gibt es von Clemens Haas. Wir grenzen Männer ja nicht aus. Mehr geht sich für Samstag aber trotzdem nicht aus. (Nadine Cobbina, 24.9.2021)