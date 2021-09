Wer die Wahl am Sonntag gewinnt, hat gute Chancen, die Nachfolge Angela Merkels anzutreten. DER STANDARD bietet eine nicht ganz seriöse Entscheidungshilfe

Zwei Männer und eine Frau streiten seit Monaten darum, die Nachfolge Angela Merkels als deutsche Bundeskanzlerin anzutreten. Ihre Parteien, die Union, die SPD und die Grünen nämlich, unterscheiden sich in einigen Dingen grundlegend – in anderen fischen sie durchaus in ähnlichen Gewässern.

Auch wenn die meisten von uns am Sonntag bei der Wahl zum Deutschen Bundestag nicht mitwählen dürfen – hier im STANDARD können Sie herausfinden, wer für Sie am ehesten infrage käme. Viel Vergnügen!

(Konzept und Text: Florian Niederndorfer, Produktion: Michael Matzenberger, 25.9.2021)