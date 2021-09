Es tut sich einiges in Wien! Joseph II., der Heurige in Schönbrunn, das geschichtsträchtige Kaffeehaus Bellaria sowie Robertos American Bar am Neuen Markt sperren auf

Am 1. Oktober können sich alle ein Bild davon machen, wie der Heurige in Schönbrunn, Joseph II., nun in seiner Vollendung aussieht.

Der Heurige ist im sogenannten Kontrollorstöckl des Schlosses zwischen Orangerie und Haupteingang angesiedelt. Kredenzt werden Wiener Heurigenklassiker und Wiener Wein. Für die gastronomische Umsetzung zeichnet die SHI Group verantwortlich, die bereits die Gastronomie in der Gloriette betreibt.

Bereits zu Zeiten Maria Theresias gab es auf dem Gelände des Schlosses Schönbrunn Weingärten. Bis heute wurzeln auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern Weinstöcke, betreut werden sie von der Winzergruppe Wien Wein.

Der dazugehörige Heurige ist benannt nach dem Sohn von Maria Theresia, Joseph II. Dieser veranlasste das sogenannte Buschenschankgesetz, das den Winzern erstmals erlaubte, ihren Wein auszuschenken, und somit den Grundstein für die Wiener Heurigenkultur legte.





Am 1. Oktober eröffnet der Heurige Joseph II. auf dem Gelände des Schlosses Schönbrunn Foto: Schönbrunn Group

Robertos American Bar, die dritte

Nach Robertos American Bar am Bauernmarkt und der Dependance in der Jasomirgottstraße haben der bekannte Wiener Barkeeper Roberto Pavlovic-Hariwijadi und seine Geschäftspartnerin und Frau Alexandra Anfang dieser Woche Robertos dritte Bar in Wien eröffnet. Und zwar an der Stelle, an der sich vor einigen Jahren noch die legendäre Reiss Bar befand, in der Marco-d'Aviano-Gasse 1, nahe der Kärntner Straße. Das Konzept ist immer das gleiche, Cocktails und Robertos Gastfreundschaft im "American Ambiente".

Alexandra und Robert Pavlovic-Hariwijadi eröffnen "Robertos American Bar" Nummer drei in Wien Foto: Robertos American Bar

Eine offizielle Eröffnungsfeier gab es nicht. Das hätten die aktuellen Umstände nicht zugelassen, so Roberto. Aber sie wird nachgeholt. Derweil können bereits alle, die gute Cocktails schätzen, diese an sieben Tagen die Woche von 11 Uhr vormittags bis 4 Uhr morgens bestellen. Akzeptiert wird ausschließlich Kartenzahlung.

Alexandra, die bereits an der Umsetzung der Robertos American Bar Nummer eins und zwei maßgeblich beteiligt war, tritt nun mit der Eröffnung dieser dritten Adresse verstärkt an die Öffentlichkeit. Sie und ihr Mann träumen davon, das Konzept weltweit umzusetzen. Eine nächste Robertos American Bar in New York ist also nicht ausgeschlossen.





Bellaria: Eines der ältesten Kaffeehäuser Wiens eröffnet neu

Hoch waren die Erwartungen an das Gastro-Team David Figar und Rubin Okotie, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, die im Frühjahr bekanntgaben, das Café Bellaria zu übernehmen.

David Figar (li.) und Rubin Okotie (re.) haben das 1870 eröffnete Kaffeehaus Bellaria übernommen und wiedereröffnet. Foto: leisure communications/Roland Rudolph

Ein umfassender Umbau in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro KLK folgte, das Ambiente des historischen Kaffeehauses zwischen Justizpalast und Naturhistorischem Museum sollte unbedingt erhalten bleiben. Nun kann sich jeder selbst von der Neuausrichtung des Traditionshauses überzeugen. (red, 24.9.2021)