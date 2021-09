Steirer peilen ihrerseits ersten Heimsieg der Saison an – LASK will gegen Admira "anderes Gesicht" als im Cup zeigen

Nach dem Cup-Disaster wartet auf die Austria eine schwere Aufgabe in Hartberg. Foto: APA/Scheriau

Hartberg/Wien – Die Aufbruchsstimmung nach dem gefeierten ersten Saisonsieg beim LASK ist bei der Austria wieder verflogen. Dem torlosen Remis gegen Altach folgte am Dienstag ein Nackenschlag im ÖFB-Cup. Das Zweitrunden-Aus in Kapfenberg sorgte bei den Wienern wieder für Misstöne. Der TSV Hartberg macht sich am Sonntag (14.30 Uhr) Hoffnungen, gegen die Violetten den ersten Heimsieg der Saison zu landen.

In der Tabelle liegen beide Clubs mitten im dicht gedrängten Bereich zwischen den Plätzen vier und elf. Hartberg ist mit neun Zählern Sechster, die Austria mit acht Punkten Zehnter. Die Oststeirer hatte in der abgelaufenen Saison zunächst dreimal das bessere Ende für sich, ehe die Wiener zurückschlugen. Im Europacup-Play-off gewannen sie auswärts überzeugend 3:0. Von einem solchen Resultat darf man im Lager der "Veilchen" aktuell nur träumen.

Zwei Siege, ein Remis – die Bilanz von LASK-Neo-Coach Andreas Wieland nimmt sich gut aus. Und doch läuft es bei den Linzern nach der Trennung von Dominik Thalhammer noch nicht ganz rund. Das 3:0 im Cup über Regionalligist Stripfing hinterließ einen unzufriedenen Wieland, der vor dem Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen die Admira am Sonntag (14.30 Uhr) Besserung gelobte: "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, und wir werden mit Sicherheit einen anderen LASK sehen."

"Wir sind heute einiges schuldig geblieben", erklärte Wieland angesichts einer fehlerhaften Leistung, bei der gerade offensiv nur sehr wenig ging. "Wir haben Probleme, Lösungen zu finden, wenn sich der Gegner hinten reinstellt", meinte der 38-Jährige, dessen Team gegen die Admira wohl etwas mehr Räume vorfinden wird. "Die Admira hat bis dato sehr gute Saison gespielt mit sehr guten Ergebnissen, gerade wenn man an das Spiel gegen Rapid zurückdenkt", meinte er angesichts des 2:1-Erfolgs der Niederösterreicher vor zwei Wochen im Allianz-Stadion. (APA, 24.9.2021)

Bundesliga, 9. Runde, Sonntag

TSV Hartberg – FK Austria Wien (Hartberg, Profertil Arena, 14.30 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2020/21: 2:1 (h), 1:0 (a), 1:0 (h), 1:3 (a). Europacup-Play-off: 0:3 (h).

Hartberg: Swete – Stec, Rotter, Sonnleitner, Gollner, Klem – Kainz, Avdijaj, Horvat – Tadic, Belakovic

Ersatz: Sallinger – Steinwender, Kofler, Erhardt, Heil, Lema, Niemann, Schmerböck

Keine Ausfälle

Austria: Pentz – Ivkic, Handl, Mühl, Schoissengeyr, Suttner – Martel, Jukic, Fischer – Djuricin, Huskovic

Ersatz: Helac – Bejic, Teigl, Braunöder, Keles, Fitz, Grünwald, Ohio

Es fehlt: Demaku (gesperrt)

* * *

LASK – FC Admira (Pasching, Raiffeisen Arena, 14.30 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2020/21: 4:0 (h), 2:1 (a)

LASK: Schlager – Flecker, Maresic, Luckeneder, Potzmann – Michorl, Holland, Horvath – Goiginger, Karamoko, Balic

Ersatz: Gebauer – Filipovic, Letard, Renner, Hong, Grgic, Nakamura, Monschein

Es fehlen: Boller (Oberschenkel), Wiesinger (Adduktoren), Gruber (nach Kreuzbandriss), Lawal (Reha nach Knie-OP)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Brugger, Bauer, Lukacevic – L. Malicsek, Ebner – Ganda, Kerschbaum, Kronberger – Mustapha

Ersatz: Hadzikic – Ostrzolek, Vorsager, Datkovic, Babuscu, Ristanic, Ebner, Starkl, Hausjell

Keine Ausfälle