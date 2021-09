Eingeschenkt – Wie wir lernen, After Earth, Mesopotamien und You Cannot Kill David Arquette – mit Radiotipps

Es ist alles nicht so leicht, wie es scheint: Melissa McCarthy und Chris O’Dowd haben in "Der Vogel" auf Netflix noch einen schweren Weg vor sich. Foto: KAREN BALLARD/NETFLIX

15.00 GESPRÄCH

Eingeschenkt – Wie wir lernen Martin Schenk spricht mit Barbara Schober, sie ist Professorin für Bildungspsychologie. Inwiefern existieren in der Schule unterschiedliche Erwartungen an Mädchen und Burschen? Wie hat Corona die soziale Ungleichheit in der Bildung verschärft? Bis 15.30, Okto

17.58 MAGAZIN

Bürgeranwalt Der Campingplatz als unmittelbarer Nachbar, Geldforderung wegen Facebook-Posting und Lohn statt Taschengeld für Menschen mit Behinderung. Bis 18.57, ORF 2

20.15 ALT GEGEN JUNG

Das Pubertier – Der Film (D 2017, Leander Haußmann) Jan Josef Liefers übernimmt von Heike Makatsch den Haushalt und auch die Betreuung der 14-jährigen Tochter Clara (Harriet Herbig-Matten), bei der die Pubertät voll zugeschlagen hat. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jan Weiler aus dem Jahr 2014. Bis 21.50, ORF 1

20.15 ÜBERLEBEN

After Earth (USA 2013, M. Night Shyamalan) Nach einer globalen Katastrophe mussten die Menschen die Erde verlassen, um auf dem Nachbarplaneten Nova Prima ein neues Leben anzufangen. General Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) sind bei einem Routineflug in einen schweren Asteroidensturm geraten und müssen auf der unbewohnten Erde notlanden. Packendes Science-Fiction-Abenteuer von Suspense-Meister M. Night Shyamalan. Bis 22.15, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Mesopotamien – Archäologen retten, was zu retten ist Mitten im Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat kehrt der Exil-Iraker, Autor und Journalist Jawad Bashara in sein Heimatland zurück, um die wichtigsten archäologischen Stätten Mesopotamiens vor der Zerstörung durch die Terrormiliz zu retten. Bis 21.50, Arte

22.20 DOKUMENTATION

Frauen bauen Seit Jahrzehnten arbeiten Frauen in der Branche, die wegweisende Entwürfe geliefert haben. Welche Hürden meistern Architektinnen auf dem Weg nach oben? Bis 23.20, 3sat





Streaming-Tipps



NAZIREGIME

Jaguar In acht Folgen begeben sich hier Überlebende der Gräueltaten der Nationalsozialisten auf die Jagd nach ihren Peinigern, um sie zur Strecke zu bringen. Spanische Produktion, inszeniert von Jacobo Martinez und Carlos Sedes. Netflix

TRAUER UND AUFARBEITUNG

Der Vogel Regisseur Theodore Melfi schickt Melissa McCarthy und Chris O’Dowd auf eine Reise zu sich selbst. Die beiden spielen ein Ehepaar, das ihr Baby verliert. Er zieht sich immer mehr zurück, muss in stationäre psychiatrische Behandlung. Sie versucht, nach vorn zu schauen. Dabei spielt ein Vogel eine tragende Rolle. Netflix

MUSIK

Dichtung und Wahrheit – Wie Hip-Hop nach Deutschland kam Vor 40 Jahren brachten US-Soldaten den Hip-Hop nach Deutschland. In der vierteiligen Dokureihe erzählen u. a. Moses Pelham, Sabrina Setlur, Schwesta Ewa, Haftbefehl aus ihrer Perspektive die Geschichte des Hip-Hop. ARD-Mediathek

WRESTLING

You Cannot Kill David Arquette 2000 promotete David Arquette (Scream) seine Wrestlingkomödie Ready to Rumble, trat bei der WCW World Heavyweight Championship an und gewann den Titel – zum Entsetzen der Fans. Jetzt kehrt er ins Profi-Wrestling zurück. Sky