Laut Wählerstromanalyse führten die stärksten Wählerwanderungen bei der Bundestagswahl am Sonntag weg von den Unionsparteien. CDU und CSU verloren demnach jeweils rund zwei Millionen Wähler an die SPD und an die Gruppe der Nichtwähler.

Weitere Ströme von je zumindest einer Million Wähler gab es: von der SPD zu den Nichtwählern und umgekehrt; von den Nichtwählern zurück zur Union; von der Union zur FDP sowie zu den Grünen; sowie von der AfD zu den Nichtwählern.

Steuerung: Wenn Sie auf einen der farblich hervorgehobenen Balken links klicken oder tippen, werden alle Ströme von der entsprechenden Partei 2017 zu allen Parteien und den Nichtwählern 2021 aktiv. Wenn Sie auf einen der Balken rechts klicken oder tippen, werden umgekehrt alle Ströme zur entsprechenden Partei 2021 aktiv. Die Auswahl eines Balkens selbst zeigt die errechnete Zahl der Wähler eines bestimmten Stroms.

Die Zahlen basieren auf einer statistischen Berechnung von Infratest Dimap im Auftrag der ARD. Wie die Wanderungen erhoben werden, erklärt Laurenz Ennser-Jedenastik im Blog "Standardabweichung": Wie Wählerstromanalysen funktionieren. (red, 27.9.2021)