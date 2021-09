11.05 DISKUSSION

Europastudio: Europa nach dem Ende der Ära Merkel Paul Lendvai diskutiert mit Alexan dra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung), Klaus-Dieter Frankenberger von der FAZ, London-Korrespondentin Tessa Szyszkowitz und Christian Ultsch von der Presse.

Bis 12.00, ORF 2

14.05 SONDERSENDUNGEN

ZiB Spezial Zum Wahltag in Oberösterreich, zur Gemeinderatswahl in Graz und zur Bundestagswahl in Deutschland. Bis 19.03, ORF 2

20.15 LIVE

Erlebnis Bühne: Eröffnungsgala des Raimund-Theaters Höhepunkte aus den beliebtesten Musicals mit Maya Hakvoort, Ana Milva Gomes, Milica Jovanovic, Carin Filipčić, Vanessa Heinz, Mark Seibert, Lukas Perman, Drew Sarich. Bis 22.35, ORF 3

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Rast (Ö 2016, Iris Blauensteiner) Regisseurin Iris Blauensteiner ist zwischen einem Campingplatz und einer Autobahnraststätte unterwegs. Bis 21.30, Okto

20.15 TALK

Berliner Runde Deutschland hat gewählt. Und gut zwei Stunden nach den ersten Hochrechnungen treffen die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien aufeinander. Bis 21.15, ARD

20.30 GANGSTERTHRILLER

Die Unbestechlichen (The Untouchables, USA 1987, Brian De Palma) Ein aufrecht-naiver Beamter (Kevin Costner) nimmt im Chicago des Jahres 1930 u. a. mit einem Streifenpolizisten (Sean Connery) und einem Nachwuchs-Cop (Andy García) den Kampf gegen Mafiaboss Al Capone (Robert De Niro) auf. Bis 22.25, Arte

Eliot (Kevin Costner) und Catherine (Patricia Clarkson) mit ihrer Tochterin "Die Unbestechlichen", 20.30 Uhr, Arte. Foto: Paramount Pictures

21.50 POLITIK

Wahl 21 Sondersendungen zu Ergebnissen und Reaktionen zur Wahl in Oberösterreich und in Deutschland. Um 22.35 folgt Im Zen trum mit Das Erbe Merkels – Wohin steuert Europa?. Gäste sind Ex-Kanzler Christian Kern, Diplomatin Ursula Plassnik, Ulrike Lunacek (stv. Vorsitzende des BürgerInnen Forum Europa), Politikwissenschafter Marc Debus und SZ-Journalistin Cathrin Kahlweit.

Bis 23.30, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über die Wahlen in Deutschland und in Oberösterreich spricht Christoph Kotanko mit Publizist Matthias Matussek, exxpress.at-Journalistin Anna Dob ler, Kommunikationsberater Peter Menasse und Daniela Holzinger (Ex-Nationalratsabgeordnete und Kolumnistin).

Bis 22.50, Servus TV

22.45 DRAMA

Kleine große Stimme (Ö/D 2015, Wolfgang Murnberger) Benedikt, ein nach dem Tod seiner Mutter ungeliebtes Besatzerkind, wächst bei seinen Großeltern auf. Er träumt von der Aufnahme bei den Wiener Sängerknaben. Eine Tournee mit den Sängerknaben wäre seine Chance, seinen Vater, einen amerikanischen Besatzungssoldaten, der nichts von ihm wissen kann, zu finden. Bis 0.15, ORF 3