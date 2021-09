"Tagespresse"-Klage: Gericht weist Antrag auf einstweilige Verfügung gegen Hanger ab; ORF-"Schauplatz" über Raser im TV-Tagebuch; Pilnacek-Chats für Presserat von öffentlichem Interesse und "Tiger King" geht auf Netflix in die Verlängerung

Weil die originale Foundation eine unfassbar lange Zeitspanne umfasst, bedient sich die Serie des Stilmittels des Zeitsprungs.

"Foundation" auf Apple TV+: Der Beginn von allem – Mit "Foundation" startet das wohl ambitionierteste Serienprojekt des Jahres. Das sieht nicht nur spektakulär aus, es dichtet der Sci-Fi-Bibel sogar noch Neues hinzu

Etappensieg: "Tagespresse"-Klage: Gericht weist Antrag auf einstweilige Verfügung gegen Hanger ab – Satireportal wollte, dass sich ÖVP-Politiker Andreas Hanger als Satiriker zu erkennen gibt. Handelsgericht sieht aber kein Wettbewerbsverhältnis

Hitlers willige Vollstrecker: Die Gauleiter in der "Ostmark – "Die Gauleiter waren Adolf Hitlers skrupellose Helfer in Österreich. Eine neue Doku widmet sich diesem unterbelichteten Kapitel der NS-Täterforschung

TV-Tagebuch: ORF-"Schauplatz" über Raser: Mit 100 durchs Ortsgebiet – Die Reportage bietet eine feine Gratwanderung zwischen den Opfern und Gefahren des Rasens und jenen Menschen, die selbst zu Rasern gehören

Entscheidung: Presserat: Pilnacek-Chats von öffentlichem Interesse, Veröffentlichung "kein Ethikverstoß" – Chatnachrichten zwischen dem suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter "für demokratiepolitischen Diskurs relevant"

Fortsetzung: Netflix kündigt zweite Staffel von Erfolgsdoku "Tiger King" an – Die Serie war in ersten Monaten der Corona-Pandemie zu einem Renner geworden

Kampagne: Jung von Matt inszeniert für das Sportministerium die "Helden von Morgen" – Bejubelte Kegler und Eisläuferinnen als Statuen: Die Kampagne soll Lust auf Sportvereine machen

Bilanz: Werbebranche auch im August mit Zuwächsen – TV- und Kinowerbung gewannen stark – Onlinebereich wuchs um drei Prozent, Printsektor stagnierte, Außenwerbung und Radio mit Verlusten

Tanzshow: Die 14. Staffel der "Dancing Stars" startet am Freitag in ORF 1 – Neues Moderatorenduo Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser präsentiert erstmals die zehn neuen Stars – Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner in der Jury

Switchlist: Lust an der Gefahr, Logan Lucky, Erwin-Steinhauer-Gala, Ist die Mode noch zu retten?, Universum History: Hitler und Stalin – Ihre geheime Beziehung, Open Range – Weites Land – TV-Hinweise für heute Abend.

